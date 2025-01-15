Yuma、Ryu外遇神隱2個月！粉絲驚見「IG、YT」1變化嘆：離婚了吧

▲YouTuber Ryu、Yuma爆婚變。(圖／翻攝自Instagram)



記者施怡妏／綜合報導

百萬YouTuber「Ryuuu TV」夫婦檔Ryu、Yuma的7年婚變調，婚內雙雙出軌，如今雙方IG的聲明貼文都隱藏了，Ryu的YouTube頻道名稱也更改了，老粉絲感嘆，一路見證了兩人的成長與變化，從結婚、養兔子，到買空地蓋房子，如今卻走到這一步，「看來是確定離婚了」。

有網友在Dcard發文，「Ryu和Yuma確定離婚了吧？」 Ryu的頻道最近改了名字「Ryu」，且夫妻倆之前在IG發的聲明稿，以及道歉貼文都消失了，「所以他們應該確定離婚了吧？」

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原PO坦言，自己是位老粉，從一開始在簡單的小套房裡教日文，到兩人一起到處夾娃娃，看著訂閱人數逐漸累積到幾十萬，頻道規模越來越大，開始賣日文教學課程，到後來結婚、養兔子、買房，「還買一塊空地，從零開始蓋起現在的這個家」。

原PO感慨，曾經看起來甜蜜的家，可能反而還變成拖延兩人離婚的原因之一，「因為還要處理財產分割之類的，要離婚了嗎？真是令人不勝唏噓啊」。

▲Ryu悄悄改了YT的名稱。（圖／翻攝自YT）



貼文曝光，網友紛紛留言，「改了名字，但是照片沒有換」、「還用最糟糕的方式離婚」、「看得出來他們對要不要生小孩這點有很大的分歧，一開始都是男方在包容，其實內心很想生，女方意外的脾氣很硬，講到小孩有關的話題就會變臉」、「從他們一起住一個小房間，到後面買地買房，真的不勝唏噓」、「作為以前看他們的觀眾，看他們走到今天這樣好感慨」。

婚變風波爆出後，Yuma跟Ryu都在個人IG寫下長文，不過貼文目前都消失了，兩人的IG從去年11至今也都沒有更新，而日本YouTuber Tommy坦承和Yuma有不倫戀，遭到網友群起抨擊，發貼文道歉後，至今也沒有新貼文、新影片。

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