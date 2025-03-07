Manus存在「套殼」爭議　專家：技術門檻沒那麼高

▲Manus AI爆紅。（圖／Manus官網）

記者陳冠宇／綜合報導

號稱「全球首款通用型AI Agent（AI代理）」的「Manus」，引起全球科技圈關注。不過陸媒指出，Manus存在「套殼」爭議，也就是沒有自行研發底層大模型的能力；同時，Manus的AI並不是全新的概念，「技術門檻沒那麼高」，而是靠產品理念和工程能力取勝。

大陸AI新創公司Monica.im推出的Manus，不僅能提供建議，還能自主執行各種複雜的任務，從寫PPT到找房子，再到分析股票，展現了超越OpenAI同類產品的強大能力。

不過，大陸《界面新聞》指出，Manus的爭議之一是「套殼」，模型能力來自Anthropic的Claude。而根據參加過Manus團隊溝通會的行業人士說，Manus並不諱言自己是一個「套殼」產品。

所謂「套殼AI產品」，實際上就是用現有大模型的API為底層，在UI和應用方面進行包裝、然後推向市場的產品。換言之，就是把已經成熟的AI技術進行巧妙的包裝，然後再賣給消費者。

▲Manus技術架構可能包含基於通義千問的專用RL小模型。（圖／翻攝阿里巴巴）

據01Founder分析，Manus的技術架構可能還包含專用RL小模型（基於通義千問Qwen）和自研工具包生態。

另一方面，一位AI大模型行業人士分析稱，Manus團隊的產品理念和工程能力很好，但這的確不是一個新概念，技術門檻也沒那麼高。大概兩年前，Auto-GPT就代表過類似產品想法的興起。

報導指出，Manus與DeepSeek-R1一樣，之所以會爆紅，是因為成功打出了用戶體驗上的低門檻和時間差。大批用戶在R1之前沒有使用過價格昂貴的o1，因此更容易被R1驚豔。

同樣地，DeepResearch也只有每月200美元的ChatGPT Pro用戶才能夠使用，因而Manus更容易在體驗上形成衝擊。

報導也警告，此時不宜將Manus捧得過高，因為它尚未形成自己的數據飛輪，「草率站在巨頭的軌跡上會略顯單薄」。「數據飛輪」（Data Flywheel）是一種新興的數據驅動模式，指通過持續的數據消費和回饋機制，推動業務的持續成長。