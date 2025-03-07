訪港成員被補遭林佳龍洩個資　傅崐萁轟：陸委會要保密你卻洩密

▲國民黨團總召傅崐萁。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨立院黨團總召傅崐萁日前赴香港參加觀光博覽會，同團有一名陳姓女團員因涉及25年前洗錢案，入境時遭扣押，事後，外交部長林佳龍在日前的一場專訪揭露此事。對此，傅崐萁今（7日）不滿表示，陸委會當時要求要保密，沒想到卻被林佳龍洩漏，這樣的人不適合當部長，請立刻下台。

傅崐萁提到，去年0403地震災情嚴重，中央兩手一攤拒絕協助，所有花蓮鄉親要自力救濟，花蓮縣政府去年12月12日推動花蓮香港直航，去年12月6日到香港行銷花蓮，今年參加香港觀光博覽會，應香港旅行社要求，全部行程都有向內政部、陸委會報備，兩次赴香港過程都有陸委會官員從下機在機場一路跟隨，在香港的行程，陸委會官員都全程陪同。

傅崐萁說，但民進黨立委、側翼攻擊說去香港的人叫共匪立委、中共同路人，他再次譴責，民進黨政府完全沒有人民，為了觀光、生計，被打成中共同路人，無恥的汙衊攻擊，他深表遺憾。

傅崐萁指出，要去香港行銷是自力救濟，為觀光、為人民生計被打成中共同路人，對很多無恥的汙衊深表遺憾。這次在香港有國人遭扣押，全部組團都是花蓮縣政府的觀光團，而他本人是自費參加，因為香港有很多觀光業者，過去他在花蓮縣府服務時就有非常好的交情，團長不是他，團員也不是他，他是去協助的，拜託民進黨、外交部長林佳龍以及所有府會官員、民進黨立委、側翼，勿不斷妖魔化到香港行銷觀光，他明明就不是團長，林佳龍很清楚。

傅崐萁強調，這次組團是所有觀光業者都可以參加，自費就可以隨團，陳女在花蓮服務20年，也是自費前來，沒有拒絕的理由。但她卻因為25年前舊案被扣押，被扣的第二天一大早，花蓮縣府就告訴陸委會，請陸委會援救，但陸委會說這事情要保密，到今天曝光前還是在保密的情況下，非常遺憾陸委會要求保密，卻由林佳龍洩漏個資，還適任外交部長嗎？

傅崐萁批評，國人在外蒙難，林佳龍不思如何解救，卻對中央政府要求保密的事情，當側翼攻擊，林佳龍不只可恥，根本沒有資格當國家的部長，應立刻下台。而該團申請出國過程，陸委會清楚，內政部清楚，是花蓮縣府申請組團，跟他一點關係都沒有。大家在援救陳女，民進黨卻是背後插刀，讓雙方協商現在無法推動，民進黨要負最大責任，無能無恥。