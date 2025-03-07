全聯「茶飲、茶包」多款買1送1！超商現做茶買2送2、買5送5

▲全聯即日起至3月20日「春茶賞」，多款茶飲、茶包買1送1。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

看準春遊商機，全聯推出「春茶賞」網羅各式好茶，多款飲料買1送1，包括獨家開賣的「泰山醇茶系蜜香紅茶、蜜香綠茶(無糖)」，其他還有零咖啡因奶茶「十六茶零咖啡因豆乳奶茶」、「悅氏四季春茶」、「黑面蔡製茶園 古早味紅茶」等，通通買1送1。7-11今（7日）限定現萃茶優惠，青梅冰茶買2送2，英式紅茶、四季春青茶買5送5。

●全聯茶飲買1送1、兩件更省

全聯推出「春茶賞」檔期，即日起至3月20日多款茶飲「買1送1」、「兩件更省」，包括「悅氏四季春/上質好茶-琥珀高山青茶550ml」單瓶25元、「黑面蔡製茶園 古早味紅茶/四季春茶(無糖)550ml」單瓶30元、全聯獨家「泰山醇茶系蜜香紅茶/蜜香綠茶(無糖)535ml」單瓶30元、零咖啡因奶茶「十六茶零咖啡因豆乳奶茶530ml」單瓶31元，通通買1送1。

兩瓶更優惠也網羅各式好茶，包括雙倍進口茶基底，真實原果榨汁「茉莉茶園香檸琥珀紅500ml」單瓶28元，2瓶49元。喜歡清爽口感則首推無咖啡因、無糖、無香料的「爽健美茶535ml」單瓶25元，4瓶78元。

生活系列也首推無糖茶飲「生活日式無糖綠茶300mlx6入」單組45元，2組88元，換算下來單瓶只要7.4元。「生活日月潭無糖紅茶300mlx6入」單組60元，2組89元，平均每組45元。

●茶包、現泡茶買1送1優惠

若喜歡現泡茶，也能趁3月20日前優惠入手，像是連鎖速食店熱賣紅茶可在家自己泡的「東爵紅茶茶包-緋紅莊園/皇室伯爵(2gx20入)」單盒特價188元，任選買1送1，平均每盒94元。獨創真空夾鏈袋「金品茗茶極品高山茶三角立體茶包(4gx10包)」單盒169元，買1送1，平均每盒85元。

立頓指定系列商品，單筆滿188元現折20元，包括「立頓茗閒情-蜜香紅茶/活綠茶/玄米綠茶(1.6~2.8gx18~36入)」單袋特價159元，任2袋298元，平均每袋149元。冷泡首推「3點1刻鮮萃冷韻四季春/蜜香烏龍(3gx10入)」單包105元，任選買1送1，平均每包53元。

專為抹茶控精選「T世家 抹茶粉200g」單袋特價145元，2袋269元，平均每袋135元；還有茶葉也祭出第2件5折「天仁茗茶 台灣高山烏龍茶300g」單罐500元，一次買2罐，平均每罐只要375元，CP值超高。

▲7-11「現萃茶」買2送2、買5送5。（圖／7-11提供）

●7-11現萃茶優惠

7-ELEVEN 每月7日推出「現萃茶」優惠，此波推出青梅冰茶「買2送2」，英式紅茶、四季春青茶「買5送5」。

7-11「OPENPOINT行動隨時取」3月7日限定：

青梅冰茶，買2送2，特價120元（限量2萬組）。

英式紅茶 / 四季春青茶，買5送5，特價175元（限量5萬組）。

CITY PEARL 珍珠炙火烏龍奶茶，買2送2，特價150元（限量1萬組）。

一顆檸檬青茶 / 檸檬紅茶，4杯160元（限量3萬組）。

香鑽水果茶，4杯200元。（限量3萬組）。

每會員限購4組，兌換期限至2025年3月31日。

▼7-11現萃茶優惠。（圖／業者提供）