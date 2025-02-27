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快訊／全聯抽出「7台電動名車」！中獎名單、幸運門市出爐

▲▼全聯2025年新春福袋，大獎總額超過1200萬。（圖／全聯提供）

▲全聯「2025年新春福袋」今日直播開獎。（圖／全聯提供）

記者林育綾／綜合報導

全聯「2025新春蛇年福袋」大獎一口氣祭出5台車，今（27）日晚間開獎！包括價值358萬的「Porsche-Macan EV」2台、99.9萬「LUXGEN-N7」3台；而此波與《魷魚遊戲》第2季合作的「全聯經濟魷戲」也抽VOLVO純電休旅車2台，總共送出7台電動名車，通通在今天於律師見證下直播抽獎，幸運兒及門市曝光。

▲▼全聯2月27日直播，抽出2025福袋大獎。（圖／翻攝全聯直播）

▲全聯2月27日直播，抽出2025福袋大獎。（圖／翻攝全聯直播）

●全聯「經濟魷戲」抽2台VOLVO純電休旅車：

會員卡號「9999000000775238」，位於全聯內湖舊宗門市。

會員卡號「9999000001698028」，位於全聯花壇學前門市。

●全聯「2025新春福袋」大獎中獎名單：

●Porsche Macan EV（白，25年式），市價358萬，1名：

得獎者：黃O龍｜幸運號碼：PX0129POS2P｜消費門市：文山景美｜會員卡號：9999000004839755。

● Porsche Macan EV（黑，25年式），市價358萬，1名：

得獎者：邱O芳｜幸運號碼：PX0203TM4WC｜消費門市：霧峰民生｜會員卡號：9999000005638070。

● LUXGEN-N7（純粹版-星夜藍），市價99.9萬，3名：

1. 得獎者：黃O豪｜幸運號碼：PX0130RWXN9｜消費門市：鹿港｜會員卡號：9999000001589951。

2. 得獎者：羅O樹｜幸運號碼：PX01295XN6Z｜消費門市：永和永貞｜會員卡號：999900008334138。

3. 得獎者：陳O文｜幸運號碼：PX0129QSI8P｜消費門市：台中寶慶｜會員卡號：999900007209818。

● 中華航空（台北-帛琉/峴港/宿霧三選一）單人來回機票，市價：$16,800，6名：

1. 得獎者：陳O佑｜幸運號碼：PX0129I598T｜消費門市：台中忠明南｜會員卡號：1999001717957003。

2. 得獎者：徐O秀｜幸運號碼：PX0205SMGHP｜消費門市：汐止樟樹二｜會員卡號：999900005289054。

3. 得獎者：林O如｜幸運號碼：PX0129HISOZ｜消費門市：學甲學宗｜會員卡號：1999004154262954。

4. 得獎者：吳O芬｜幸運號碼：PX01295XBL7｜消費門市：金門金湖｜會員卡號：1999001584528160。

5. 得獎者：陳O良｜幸運號碼：PX01295PU6G｜消費門市：內湖舊宗｜會員卡號：999900005224777。

6. 得獎者：陳O陽｜幸運號碼：PX0129AN5NF｜消費門市：香山牛埔｜會員卡號：999900006541221。

其他獎項包括「World Gym三個月單點會籍35名、寶島眼鏡大禮包35名、雪坊優格益生菌大禮包、丸龜製麵驚喜大禮包」等，所有中獎名單將於2月28日在「全聯福利中心官網」公告，詳細名單、領獎方式、期限以業者公告為主。

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