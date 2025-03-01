台北市第一家校園全聯！文大校友羨慕了：當初都從山下買回山上

▲新全聯已開幕一段時間。（圖／翻攝自Facebook／中國文化大學國樂系）

記者曾筠淇／綜合報導

不管是買菜，還是買生活用品，很多人都喜歡去全聯福利中心。近日有不少網友熱議，全聯居然開在文化大學裡面，讓文大的師生購物更加方便！文化大學也透過粉專直呼，這是「全台校園最強補給站」。

全聯士林華岡店（台北市士林區華岡路55號1樓）在2月17日開幕！全聯透過IG發文表示，「台北士林區的朋友有福啦！」之後文化大學也透過粉專發文表示，「全台校園最強補給站，全台北第一家校園全聯進駐中國文化大學，更便捷多元的商品與服務，省錢也能超有型」。

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▲內部畫面曝光。（圖／翻攝自Facebook）

文大的粉專還說，他們會持續引進更多優質的資源，讓師生在校園內也能有更完善的生活機能。此外，文大新聞暨傳播學院的粉專則在影片底下留言貼出全聯內部畫面，大讚「200坪超大店面，很可以！」

其他網友也紛紛討論道，「想當初都從山下買回山上」、「想我們以前還要走去外面，現在讀文化真的太幸福了」、「早就該有了～終於」、「真好，我已經畢業30年了」。也有網友回應，「敦煌書局沒了」、「那個位置記得以前是敦煌書局」、「輔仁大學也有一間全聯」。