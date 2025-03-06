傳卓榮泰被綠營列入下鄉宣講講者　行政院喊話：好好溝通協商

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者周宸亘攝）



記者陳家祥／台北報導

大罷免潮延燒，目前已進入第二階段連署程序，傳出民進黨將於3月中針對總預算案啟動下鄉宣講，勢必將為二階段罷免連署增添柴火。針對行政院長卓榮泰也被納入規劃講者之一，政院發言人李慧芝說，不論是總預算案或財劃法，現階段都希望到立院做一次完整說明，「沒有任何提高衝突的想法，希望大家可以好好重新溝通跟協商」。

針對總預算案覆議昨立法院協商破局，行政院發言人李慧芝說，還是希望在覆議程序中，可以到立法院做完整說明，也希望立法院朝野黨團可以重新審視總預算案造成各機關部會窒礙難行的部分，未來會透過各種可能的方式尋求合法合憲的救濟方式。

另外，民進黨計劃在3月中為了總預算啟動下鄉宣講，院長卓榮泰是否會參與？李慧芝說，不論總預算案或財劃法，現階段行政院都是希望可以到立法院做一次完整的說明，讓立院朝野黨團可以重新好好審視這兩個案子，「沒有任何提高衝突的想法，希望大家可以好好重新溝通跟協商」。

李慧芝提到，如果真的有必要，還是會透過各種方式，包括記者會或是部長專訪等方式，向各界說明總預算案會造成各部會窒礙難行的地方，也讓大家明白現在政府的狀況。