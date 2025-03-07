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比特犬「自開車窗」飛撲咬騎士！離奇畫面曝　飼主也傻眼

記者邱中岳／台北報導

北市發生比特犬「開車窗咬人」的離奇事件！1名機車騎士行經文山區萬美街2段停等紅綠燈，隔壁自小客車上的比特犬，突然跳出車窗朝他猛咬傷，駕駛才發現原本關起來的車窗竟然被狗誤觸打開，比特犬還跳出去咬傷騎士大腿，而騎士被咬後機車重心不穩，機車又撞上比特犬飼主的汽車。

警方調查，60歲的黃姓男子，6日上午8時許騎車行經北市文山區萬美街2段，在路上停等紅燈時，卻被旁邊車上的比特犬從車窗跳出撕咬，導致腿部受傷，黃姓騎士也重心不穩，導致機車側傾擦撞比特犬的徐姓飼主自小客車。

▲▼彼特犬「開車窗」飛撲咬人，北市騎士停等紅燈無辜遭殃。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲比特犬「開車窗」飛撲咬人，北市騎士停等紅燈無辜遭殃。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方獲報後趕往現場，徐姓駕駛表示，當時將比特犬放置在汽車後座並沒有開窗，但是比特犬在車上突然誤觸車窗開關，還跳出去咬傷正在停等紅燈的黃姓機車騎士，由於騎士不提告，警方已通報動保處，決定是否對飼主開罰。

文山第二分局呼籲民眾，現在越來越多人喜歡飼養毛小孩，但近來毛小孩傷人的事件層出不窮，時有所聞。為預防毛小孩誤觸車窗，駕駛車輛時可將車窗上鎖並配戴牽繩、防咬嘴套等防護措施。倘若不慎發生動物咬傷他人情事，飼主須負刑事及民事上的法律責任。

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