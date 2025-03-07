　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台北罷綠驚見559亡者「幽靈連署」　民進黨告控領銜人偽造文書

記者劉昌松／台北報導

朝野立委互罷熱潮延燒，罷免綠委的一階段送審名單屢傳連署人已死亡的情形，還有民眾接到選委會通知後，否認參與連署，民進黨7日由新聞輿情部主任吳崢代表，在律師陪同下到台北地檢署遞狀，告發台北市部分罷綠委提案領銜人涉及偽造文書等罪。

▲▼民進黨新聞輿情主任吳崢與律師黃帝穎告發罷綠委連署涉偽造文書。（圖／記者劉昌松攝）

▲民進黨新聞輿情主任吳崢與律師黃帝穎到北檢，遞狀告發罷綠委連署涉偽造文書。（圖／記者劉昌松攝）

吳崢表示，最近中選會陸續公佈各地針對民進黨立委發起惡霸的團體蒐集連署狀況，各縣市選委會第依坡公布結果，有許多虛假連署，不論是戶籍地已經轉移，或是當事人已經走的(往生)，所謂的幽靈連署狀況非常頻繁。

吳崢說告發先集中在台北市部分，包括幹事長吳思瑤被連署罷免部分，2千多份連署書有近千份不合格，裡面已經去世的人高達86位，非常明顯有名單抄襲的狀況，還有原住民立委吳麗華的罷免案中，已經高達189位連署人已經早早離開人世。吳崢質疑台北市選委會，為何還不啟動更積極查對作業，難道市長蔣萬安想包庇護航嗎？

律師黃帝穎補充，在法律上，死亡的人不可能出來連署，在法律上，就是偽造文書，根據目前統計，台北市已有559位死亡連署，所以要對這些罷免案的領銜人告發涉嫌偽造文書、偽造印文，後面還會持續進行蒐證。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
472 1 2407 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／醫學生跑外送遭撞死！台中男無照又酒駕收押
新莊球場升級首公開！6大亮點一次看
沈富雄搭捷運心肌梗塞！　就醫急裝2支架保命
曾熱戀郭書瑤！金陽求婚空姐女友成功
第一波水逆來了！2025年「3次水逆」避雷指南一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／無照又酒駕撞死醫學生肇逃！台中洗車工收押

金門駕駛未禮讓！擦撞內環小貨車畫面曝　濾水棒散落一地

機車卡進工程車！嘉義19歲女外送員擦挫傷送醫

高雄男晃神連撞2車　慘了！車上搜出57包毒品送辦

高雄轎車剎車失靈！90度甩飛撞進美甲店　6汽機車遭波及

阿兵哥摩鐵無套性侵人妻！　2原因獲判緩刑

「制服地圖」偷拍高中生！　盜照片露臉分享

22歲醫學生跑外送遭酒駕撞死　台中洗車工「無照還肇逃」涉3罪聲押

清華大一生校內墜樓身亡！　未發現遺書

快訊／五股住宅深夜大火！火光竄天恐怖畫面曝　消防員搶救中

#台13線 銅鑼段大貨車緩速轉彎 機車猛衝「撞進車底」

台中外送員深夜遭撞！車體扭曲變形 騎士噴飛身亡

派翠克神模仿GD新歌 「釣出本尊按讚」！

【難怪找不到？！】妹子男生區找鞋子見空鞋櫃嚇傻

學生過馬路驚險瞬間！　「先煞車再衝」惡劣駕駛硬闖紅燈

雲云科技董座砍殺技術長後自傷！　「口吐鮮血」送醫畫面曝

【求再次出道】曾是《紅孩兒》團員的爸爸 新年音樂+絲滑舞步太強了！

新娘指定把捧花送給閨蜜並獻上祝福♡

夾一口空氣餵寶寶 他細品後用奶音回：拜拜

【一日監工仔】阿金趴水溝邊「看師傅修水管」專注模樣超萌

快訊／無照又酒駕撞死醫學生肇逃！台中洗車工收押

金門駕駛未禮讓！擦撞內環小貨車畫面曝　濾水棒散落一地

機車卡進工程車！嘉義19歲女外送員擦挫傷送醫

高雄男晃神連撞2車　慘了！車上搜出57包毒品送辦

高雄轎車剎車失靈！90度甩飛撞進美甲店　6汽機車遭波及

阿兵哥摩鐵無套性侵人妻！　2原因獲判緩刑

「制服地圖」偷拍高中生！　盜照片露臉分享

22歲醫學生跑外送遭酒駕撞死　台中洗車工「無照還肇逃」涉3罪聲押

清華大一生校內墜樓身亡！　未發現遺書

快訊／五股住宅深夜大火！火光竄天恐怖畫面曝　消防員搶救中

和平曙光？　以色列哈瑪斯：準備展開「第2階段停火談判」

志村健染疫亡5年「3億豪宅全拆光」　遺物只留1件…家屬哀傷證實

快訊／無照又酒駕撞死醫學生肇逃！台中洗車工收押

沈富雄突心肌梗塞！有「10大徵兆」別拖了　醫示警

金門駕駛未禮讓！擦撞內環小貨車畫面曝　濾水棒散落一地

新莊球場升級首公開！6大亮點一次看：全台首座混合草皮球場　

嘉義縣婦女節表揚大會　翁章梁頒發榮譽給8位傑出女性

怨遭抹黑對官員耍官威　洪孟楷：改天說我偷踹老太太都不意外

禮義廉恥不能忘「教育扎根校園」！盧秀燕：品格好、社會也會好

五桐號新聯名「柚香荔枝凍飲QQ」只賣3周！加碼送保養品+優惠券

派翠克神模仿GD新歌 「釣出本尊按讚」！

社會熱門新聞

雲云董座砍死技術長！律師見細節頭皮發麻

第三性公關入監慘遭7人侵犯！房長判7年10月

五股住宅深夜大火！火光竄天恐怖畫面

「騙助眠餵藥丸」性侵　男：有人控制我

醫學生跑Uber被撞死　酒駕肇逃男聲押

清華大一生校內墜樓身亡！

科技公司副總經理％％隔壁人妻！綠帽夫怒告

阿兵哥摩鐵無套性侵人妻！　2原因獲判緩刑

台中男醉倒路邊「背50萬現金」　身分曝光

才微笑謝技術長！負責人轉身怒砍死他

毒品交易衝突花蓮1男遭砍傷　警圍捕逮4嫌

男運毒案判刑　律師：柯建銘之子為何沒事？　

5人4hrs幹光5瓶威士忌　他暴斃

樂團悼雲云技術長：下輩子再一起演奏

更多熱門

相關新聞

王大陸砸360萬閃兵爆洩密　3官警涉案內幕曝

王大陸砸360萬閃兵爆洩密　3官警涉案內幕曝

藝人王大陸涉嫌教唆富二代游翔閔找黑幫毆打Uber司機，游遭收押禁見，王獲500萬元交保，檢警又發現，北市刑大2線3偵查隊長劉居榮，透過游翔閔受理王大陸被騙360萬，但將個資誤傳給游翔閔，遭新北地檢署依洩密和偽造文書諭知20萬交保，另外1名分隊長和1名小隊以證人身分約談，被檢方當庭改列被告，分別獲5萬、10萬元交保。

車平交道故障催油門撞斷柵欄　駕駛落跑

車平交道故障催油門撞斷柵欄　駕駛落跑

醫學系高材女縱火燒死父！　獄中突提再審：他還活著

醫學系高材女縱火燒死父！　獄中突提再審：他還活著

小阿俊稱「不認識王大陸」　教唆打人過程全說了

小阿俊稱「不認識王大陸」　教唆打人過程全說了

即／台中火力發電廠冒大火濃煙竄升

即／台中火力發電廠冒大火濃煙竄升

關鍵字：

罷免連署死亡選罷法領銜人偽造文書吳崢黃帝穎影音

讀者迴響

熱門新聞

網紅高喊「台灣是中國的」　品牌切割

雲云董座砍死技術長！律師見細節頭皮發麻

黑絲「長沙花魁」爆紅！40男排隊塞滿小巷

第三性公關入監慘遭7人侵犯！房長判7年10月

五股住宅深夜大火！火光竄天恐怖畫面

打開包裹　數十根「透明鋼針」瞬間插入他眼球

「騙助眠餵藥丸」性侵　男：有人控制我

DK轟黃子佼別想復出

「全台下3天」時間曝　2波雷雨鋒面接力

白敬亭章若楠太曖昧「爆正牌女友盯場」！

台客沖繩自駕遊　被租車業者列黑名單

孕婦搭火車站著　「滿頭白髮先生」招手讓位身分曝

倒春寒！　挑戰寒流時間曝

恐再下冰雹！　「鋒面掃全台」時間曝

央視列轉發「一個中國」台藝人名單！

更多

最夯影音

更多

#台13線 銅鑼段大貨車緩速轉彎 機車猛衝「撞進車底」

台中外送員深夜遭撞！車體扭曲變形 騎士噴飛身亡

派翠克神模仿GD新歌 「釣出本尊按讚」！

【難怪找不到？！】妹子男生區找鞋子見空鞋櫃嚇傻

學生過馬路驚險瞬間！　「先煞車再衝」惡劣駕駛硬闖紅燈

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面