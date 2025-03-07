台北罷綠驚見559亡者「幽靈連署」　民進黨告控領銜人偽造文書

記者劉昌松／台北報導

朝野立委互罷熱潮延燒，罷免綠委的一階段送審名單屢傳連署人已死亡的情形，還有民眾接到選委會通知後，否認參與連署，民進黨7日由新聞輿情部主任吳崢代表，在律師陪同下到台北地檢署遞狀，告發台北市部分罷綠委提案領銜人涉及偽造文書等罪。

▲民進黨新聞輿情主任吳崢與律師黃帝穎到北檢，遞狀告發罷綠委連署涉偽造文書。（圖／記者劉昌松攝）

吳崢表示，最近中選會陸續公佈各地針對民進黨立委發起惡霸的團體蒐集連署狀況，各縣市選委會第依坡公布結果，有許多虛假連署，不論是戶籍地已經轉移，或是當事人已經走的(往生)，所謂的幽靈連署狀況非常頻繁。

吳崢說告發先集中在台北市部分，包括幹事長吳思瑤被連署罷免部分，2千多份連署書有近千份不合格，裡面已經去世的人高達86位，非常明顯有名單抄襲的狀況，還有原住民立委吳麗華的罷免案中，已經高達189位連署人已經早早離開人世。吳崢質疑台北市選委會，為何還不啟動更積極查對作業，難道市長蔣萬安想包庇護航嗎？

律師黃帝穎補充，在法律上，死亡的人不可能出來連署，在法律上，就是偽造文書，根據目前統計，台北市已有559位死亡連署，所以要對這些罷免案的領銜人告發涉嫌偽造文書、偽造印文，後面還會持續進行蒐證。