差點相撞！美客機降落「飛機突闖跑道」急拉升　驚險畫面曝

▲ 西南航空準備降落時前方闖入另一架飛機。(圖/翻攝自X)

記者陳宛貞/綜合外電報導

美國西南航空(Southwest Airlines)2504航班25日降落芝加哥中途國際機場(MDW)時,差點撞上一架擅自闖入跑道的私人飛機,所幸機師反應迅速,立刻拉升機身,未造成任何傷亡。

《每日郵報》報導,這架西南航空波音737-8H4客機25日自內布拉斯加州奧馬哈飛抵芝加哥,準備降落時跑道上卻突然出現一架私人飛機,導致機師被迫執行重飛(Go-Around)程序,才避免發生災難。

BREAKING: Eric Trump calls on Southwest Airlines to promote the pilots and flight crew seen in this video reacting flawlessly to a plane that intersected their landing on the runway.



Despite Southwest clearly coming in for a landing, another plane crossed the runway - and it… pic.twitter.com/JVSZUV6g0j