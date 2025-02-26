差點相撞！美客機降落「飛機突闖跑道」急拉升　驚險畫面曝

▲ 西南航空準備降落時前方闖入另一架飛機。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國西南航空（Southwest Airlines）2504航班25日降落芝加哥中途國際機場（MDW）時，差點撞上一架擅自闖入跑道的私人飛機，所幸機師反應迅速，立刻拉升機身，未造成任何傷亡。

《每日郵報》報導，這架西南航空波音737-8H4客機25日自內布拉斯加州奧馬哈飛抵芝加哥，準備降落時跑道上卻突然出現一架私人飛機，導致機師被迫執行重飛（Go-Around）程序，才避免發生災難。

BREAKING: Eric Trump calls on Southwest Airlines to promote the pilots and flight crew seen in this video reacting flawlessly to a plane that intersected their landing on the runway.



Despite Southwest clearly coming in for a landing, another plane crossed the runway - and it… pic.twitter.com/JVSZUV6g0j — Eric Daugherty (@EricLDaugh) February 25, 2025

事發畫面可見，當時西南航空輪胎已接近觸地，一架Flexjet所屬的龐巴迪Challenger 3500型飛機卻突然從右側滑行進入前方跑道，西南航空隨後再度拉升。

這架Flexjet飛機當時正準備飛往田納西州，而西南航空則在重飛後順利降落。航空公司發言人向CNN說明，「機組員遵循安全程序，飛機安全降落」，強調公司視乘客與員工安全為最優先。

美國聯邦航空總署（FAA）聲明表示，這架Flexjet商務噴射機「未經授權進入跑道」，正與國家運輸安全委員會（NTSB）合作調查。

Flexjet一名發言人證實，公司已得知這起事件，「Flexjet恪守最高安全標準，正執行徹底調查，將採取一切措施矯正，確保達到最高標準。」

NTSB當天下午則聲明稱，正調查這起「跑道入侵事件」，「一架商務噴射機進入芝加哥中途國際機場同一跑道後，西南航空一架737-800執行重飛」。

交通部長達菲（Sean Duffy）對此在X發文警告，「飛行員須遵守航空交通管制人員指令，否則將被吊銷執照」。