泰網紅過勞！過敏罹罕病「史蒂芬強森症候群」　全身流膿1天1夜病逝

▲泰國網紅Yui因過勞罹患罕見疾病，最後不幸病逝。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／編譯

泰國知名TikTok網紅Yui近日因嚴重藥物過敏併發症不幸離世，消息經泰國社群媒體瘋傳後，引發外界震驚與惋惜。據悉，Yui因長期高強度工作導致免疫力下降，患病後出現嚴重藥物過敏，並在2024年12月3日入院後病情急劇惡化去世。醫療專家指出，她罹患的是致死率極高的罕見疾病「史蒂芬強森症候群」（SJS），許多醫護人員可能一生都沒見過類似病例。

據泰國媒體報導，一開始，Yui只是因為頸部淋巴結腫大前往醫院就醫，不料治療過程中卻出現嚴重藥物過敏，全身長出皮疹，還出現高燒、嚴重肝炎等症狀，病情隨後更惡化為肺炎，須依靠葉克膜來維持生命，並等待肺部移植的機會。

Yui在住院期間透過社群媒體發文，表示自己全身傷口潰爛、呼吸困難，甚至無法起身坐下。她寫道，「我究竟做錯了什麼？為什麼我要經歷這些折磨？我渾身的傷口都在流膿，一天一夜都止不住。我從未想過人生會如此痛苦。我現在只希望能活著看到孩子長大，照顧父母，不求金錢，不求財富。」

Yui最後一次發文是在2025年1月18日。當時，她表示，「Yui一定要回來實現承諾，大家都在等著你」，並分享了一篇2024年12月28日的舊貼文，表達對家人的思念。她提到，如果能康復，將會改變生活方式，注重健康，不再過度勞累，並多陪伴家人。可惜，Yui最終仍不敵病魔，不幸離世。

Yui擁有超過30萬名TikTok粉絲，她離世的消息在網上曝光後瞬間引發熱議。大量粉絲、好友及網紅紛紛發文哀悼，並提醒大眾重視健康，不要過度勞累。當地健康專頁指出，史蒂芬強森症候群是一種極為罕見的疾病，每百萬人口僅有2至7例，許多醫護人員可能一生都沒見過類似病例。

臺大科學教育發展中心資料顯示，史蒂芬強森症候群的特徵是先出現類似流感的症狀，接著皮膚出現多型性環狀紋、紅斑及疹子，面積逐漸擴大，隨後出現水皰，嚴重時造成人體黏膜受損，甚至多重器官衰竭而死亡，致死率可達30%以上。