天冷洗澡一氧化碳拉警報！8成與熱水器有關　遷移更換補助最高1.5萬

▲安裝熱水器應確認環境通風良好。（圖／ETtoday資料照）

記者胡至欣／綜合報導

又有大陸冷氣團南下，局部低溫甚至下探10度，外頭冷颼颼，回家洗個熱水澡暖身又舒服，但安全問題不能忽視！一氧化碳(CO)中毒事件屢見不鮮，主要肇因多與熱水器有關，安裝選購時應多加留意。而為避免憾事發生，政府也祭出熱水器補助方案，最高可領15,000元。

調查顯示，超過八成的一氧化碳中毒事件與熱水器安裝位置不當有關。家電達人486先生指出，若家中使用燃氣熱水器，務必檢查安裝環境通風良好，避免因燃燒不完全而引發中毒。

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如果住宅空間有限，也可選用「強制排氣型」熱水器，能將燃燒產生的氣體經由排氣管排出室外，大多數產品還配置溫控面板，可以調節水溫，確保燃燒穩定，有效降低一氧化碳積聚風險。

此外，每年定期進行專業檢查與清潔熱水器也是重要一環，提早發現並排除潛在故障，才能減少安全隱患。由於一氧化碳無色無味且不易察覺，建議加裝一氧化碳警報器，及時偵測危險濃度，守護家人安全。

為防範一氧化碳中毒，2025年各縣市政府推出遷移或更換熱水器的補助計畫，符合資格的民眾（經消防人員評估確認）可申請3,000元至15,000元不等的補助。各縣市補助金額不同，詳情可至各地方政府官網查詢。