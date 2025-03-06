台東推動事業污染預防　掌握場址特性與土地品質

▲台東推動事業污染預防。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣環境保護局為確保土地及地下水資源永續利用，改善生活環境，保障民眾健康，自112年起積極配合環境部環境管理署推動全國事業單位實施土壤及地下水污染預防管理策略，針對工廠類型事業進行土壤及地下水污染潛勢調查，並依照不同製程類型進行系統性篩選與全面調查，有效掌握場址特性與土地品質，預防土壤及地下水污染擴散，守護環境安全。

台東縣政府表示，為落實土壤及地下水污染預防管理，透過環保局積極推動事業單位自主污染預防措施，協助業者辨識可能的污染區域、檢視高風險區域、落實日常自主檢查及定期線上填報，確保污染預防的持續性與成效。同時，落實聯合國永續發展目標中的SDG6「淨水及衛生」、SDG11「永續城鄉」、SDG12「負責任的消費與生產」及SDG15「陸域生態」的願景，展現台東在環境永續發展上的努力與承諾。

台東縣環保局指出，去年積極協助輔導縣內14家高污染潛勢事業，並完成1家事業的土壤污染調查，調查結果均達成零污染目標。此外，所有受輔導的業者皆完成自主污染檢視與管理計畫的線上填報，顯示出業者對環境保護的高度重視與積極參與。

環保局進一步表示，依環管署估算，若每家事業以500萬元整治風險推估，透過有效的污染預防，將可為事業單位節省下約7,000萬元污染整治的鉅額費用，這不僅減輕企業的負擔，也為未來的環保政策與管理策略提供重要的基礎，實現「拚經濟也能顧環保」的雙贏目標。

環保局再次呼籲，土壤及地下水是我們珍貴的自然資產，唯有深入了解污染問題，才能有效預防與解決。環保局將持續強化污染預防措施，推動環境保護工作，確保土地資源永續發展，為下一代打造更美好的家園。