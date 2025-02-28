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封島4個月「龜山島明天起重新開放」　600人淨灘清出近3噸垃圾

▲▼龜山島。（圖／觀光署）

▲龜山島3月1日開放登島。（圖／觀光署）

記者李姿慧／台北報導

去年受到颱風重創的龜山島因島上設施嚴重受損，113年11月起封島修繕，歷經4個月封島後，龜山島將於3月1日開放登島，觀光署號召淨灘，超過600多人參與，清出2.95噸垃圾，觀光署表示，龜山島明起開島後，前100名申請登島旅客將可獲紀念品。

龜山島於去(113)年受康芮颱風影響，致島上設施受損嚴重，提前自113年11月起封島，展開修繕復原作業，封島4個月後，今(114)年3月1日將如期開放登島。觀光署攜手相關單位共同推動龜山島淨灘及植樹，總計超過600人參與淨灘，清出2.95公噸垃圾，並結合農業部林業及自然保育署宜蘭分署舉辦「龜山島植樹活動」，在島上種下毛柿、蒲葵及樹杞等一級保育類野生動物狐蝠食源、棲息原生樹種。

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▲▼龜山島。（圖／觀光署）

▲龜山島開放登島前，觀光署號召淨灘，超過600人參與。（圖／觀光署）

交通部觀光署署長周永暉表示，龜山島去年受颱風影響災損嚴重，今年如期於3月1日開放登島，在此感謝海巡署第一岸巡隊、頭城區漁會、宜蘭縣賞鯨推廣協會等相關單位的支持協助及付出，讓龜山島的生態休養生息，同時也維持高品質的旅遊服務，讓民眾能夠深度體驗感受龜山島的生態及美景，歡迎國內外旅客來到宜蘭、龜山島。

為宣傳龜山島3月1日開島，觀光署東北角管理處除結合宜蘭賞鯨推廣協會共同合作，針對當日申請登龜山島之前100旅客贈送紀念品，並結合旅行社串聯轄區GSTC業者及五漁村特色商家，推出兼具永續及生態遊程，包含「龜山賞鯨．生態賞螢趣」及「龜山賞鯨．尋味頭城古街風華」等遊程。

▲▼龜山島。（圖／觀光署）

▲▼龜山島。（圖／觀光署）

▲▼龜山島。（圖／觀光署）

觀光署表示，龜山島開放登島期間採取總量管制措施，每天對外開放1800名，每周三只開放學術研究，而最高處的401高地，限制每日100個名額，登島及401高地一律採網路報名。島上景點可以走訪環湖步道，還有乘龍觀音塑像及神秘的軍事坑道；除登島外，乘船繞行龜山島也是熱門旅程，可海面上龜山島壯闊地質景觀、懸崖峭壁、牛奶海，每年4月至10月更是最佳賞鯨豚季節。

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