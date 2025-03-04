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基隆市政大步向前！謝國樑安樂區說明會　聚焦六大亮點一次看

▲基隆市政大步向前 謝國樑安樂區說明會。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市政大步向前，謝國樑安樂區說明會。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府於今（4日）在安樂區舉辦市政說明會，市長謝國樑率領市政團隊與市民面對面交流，並說明近期市政亮點及未來施政方向，立法委員林沛祥也到場參與，共同為基隆打造更宜居的城市環境。謝國樑表示，市府團隊將持續傾聽市民心聲，推動各項政策，不僅專注於基礎建設的優化，更將積極打造一個宜居、友善、充滿活力的城市，讓基隆市民擁有更美好的生活環境。

謝國樑向市民詳細介紹市府推動的多項施政計畫，涵蓋騎樓整平、電纜地下化、行人交通改善、長照服務強化、都市更新及招商引資等領域，並強調這些計畫已取得顯著成果。中正區與仁愛區已完成4,592平方公尺的騎樓整平工程，並於2024年12月20日完成廟口騎樓整平，解決長達20年的問題，大幅提升行人通行安全與城市形象。市府預計在2025年度再施作5,530平方公尺的騎樓整平，進一步改善人行空間。

▲基隆市政大步向前 謝國樑安樂區說明會。（圖／記者郭世賢翻攝）

在電纜地下化方面，謝國樑指出，市府針對電線纜線密布、電線桿林立的街道進行優化，並整合電桿與牌面設計，打造整潔有序的市容景觀。此外，為因應氣候變遷帶來的極端天氣影響，市府推動區域防災型地下化工程，強化配電線路體質，提升城市供電穩定性，減少颱風或豪雨造成的停電事故。

在交通安全方面，謝國樑表示，市府觀察到行人事故的主要肇因，包括車輛未禮讓行人及行人未依標誌或標線穿越馬路。因此，市府在「行人友善」政策的基礎上，進一步推動「行人有序」政策，加強行人安全教育與執法，並改善硬體設施，例如在仁一路與愛九路段設置雙柱型護欄，加強雙黃線區域的實體阻隔，降低行人違規穿越馬路的機率，減少交通事故發生。

▲基隆市政大步向前 謝國樑安樂區說明會。（圖／記者郭世賢翻攝）

在社會福利領域，市府持續強化長照服務，減輕家庭照護壓力。謝國樑特別提到，市府設立了七區定點臨時托育服務，提供專業托育人員照顧，讓家長能安心安排臨時托育需求。此外，市府也規劃基隆市幼童夜間定點臨托服務試辦計畫，以滿足有特殊需求的家庭。為因應基隆市進入「超高齡社會」，市府於2024年7月1日成立「基隆市長期照顧服務管理所」，統整衛政及社政資源，設立單一服務窗口，讓市民洽詢長照服務更加便利。

謝國樑說，長照服務推出後，交通接送車輛數量成長214%，服務人數成長97%，顯示市府對長照需求的積極回應。市府還首創全國第一的「基隆長輩照護平台」，透過LINE提供24小時線上健康諮詢服務，自2024年8月啟用至年底，已有超過4,000位長輩加入。

在都市更新方面，謝國樑指出，市府成立「都更專案辦公室」，並增設兩處都更駐點工作站，加強對民眾的服務與宣導，提高都更意願整合效率。透過舉辦都市更新座談會等方式，市府已成功促成基隆首件老舊社區公私協力招商案「安樂一期六號都更基地」，並協助黃單危險建築物「聯宏社區都更計畫」，初步意願整合達8成以上。為加速推動都市更新計畫，市府大幅擴編都更人力，由原本4人增至15人。

▲基隆市政大步向前 謝國樑安樂區說明會。（圖／記者郭世賢翻攝）

在招商引資方面，謝國樑提到，市府爭取到近10年最大的民間投資，統一企業集團於安樂區基金一路投資興建「大智通物流中心」，並於2月27日舉行開工動土典禮。該案總投資金額約38億元，基地面積達4,449坪，預計創造350至400個就業機會，並承諾優先錄用基隆市民，為基隆經濟發展注入新動能。市府期待該投資案能吸引更多企業進駐基隆，帶動城市產業發展與就業機會。

林沛祥則向市民說明，財政收支劃分法修法通過後，基隆市明年將增加75億元預算，可用於交通、體育、教育等領域的市政建設。他強調，未來將持續爭取更多中央資源，例如成功爭取國家級羽球訓練中心預算3.5億元，並在交通部分努力為基隆通勤族創造更友善的環境，包括商談國光客運增加班次、加速基隆捷運可行性評估等。他感謝市民的支持，並承諾將持續在國會為基隆的發展努力，推動更多利民政策。

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