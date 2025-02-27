菜刀破門行竊！基隆不動產店被盜195萬　警逮2賊疑內神通外鬼

▲基隆不動產加盟店遭竊195萬，2男落網贓款全花光，警方懷疑有店員「內神通外鬼」。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

全國不動產基隆市七堵加盟店於23日遭竊，竊賊持菜刀破壞大門及鐵櫃，盜走店內195萬元現金。基隆市警第三分局接獲報案後，連日調閱監視器，於26日逮捕徐男與周男兩名竊賊。兩人坦承犯案，但聲稱僅偷得100萬元，且贓款已全數花光。警方訊後將兩人依加重竊盜罪嫌移送法辦。

基隆警第三分局偵查隊23日接獲報案，指基隆市七堵區開元路上的全國不動產七堵加盟店大門遭破壞，竊賊破壞店長保管的鐵櫃，盜走櫃內195萬元現金。其中190萬元為店長與股東合資用於蓋員工宿舍的購屋款，其餘5萬元為店內零用金。警方獲報後成立專案小組，並報請基隆地檢署偵辦。

▲2男進入店內行竊。

據了解，竊賊先以遙控器打開鐵捲門，再持菜刀撬開木質大門，隨後破壞鐵櫃，盜走現金。警方調查發現，加盟店鐵捲門的遙控器由多名員工保管，其中一名為店內許姓女秘書。許女表示，公司遭竊時她在睡覺，並不知情。經拘提許女到案後，警方懷疑其26歲徐姓男友（有毒品前科）涉有重嫌。

警方擴大調閱監視器，發現徐男駕駛租賃車前來行竊，得手後與同夥駕車離去。警方以車追人，於26日下午在基隆市中山區中華路逮捕徐男，並追查出其同夥30歲周姓男子。徐、周兩人落網後坦承行竊，但供稱僅竊得100萬元，兩人各分得50萬元，並已將贓款用於購買金飾、手機等物品，全數花光。

警方進一步調查發現，周男為警方列管慣竊，曾在與徐男行竊前於新竹等地盜竊電纜線，並遭當地警方通緝中。由於徐、周兩人持鐵捲門遙控器進入店內，並直接走向店長的鐵櫃行竊，警方懷疑全國不動產加盟店有店員「內神通外鬼」，將建請檢察官聲押徐、周兩人，並追查是否還有其他共犯在逃。