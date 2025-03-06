滑雪用背包丟在桃機！糊塗旅客到日本才想起　失而復得超驚喜

▲黃姓旅客今年1月29日前往日本滑雪度假，在桃園機場第二航廈安檢時，將隨身背包遺忘在安檢站上（箭頭處）。（圖／航警局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

一名黃姓旅客今年1月29日在桃園國際機場第二航廈搭機前往日本過年度假時，通過安檢線時卻將隨身背包遺忘在機場安檢站上，抵達日本後才想起準備滑雪用的隨身背包遺失在桃機，內有雪衣、日幣與新台幣元等重要錢財等物，身無分文的他只好向同行友人借錢應急；航警局發現有旅客遺忘背包後，立即送至「遺失物招領處」公告招領，黃姓旅客返國後隨即前往機場「遺失物招領處」詢問，發現背包失而復得，對航警局員警與遺失物招領處人員熱心協助，再三感謝不已。

航警局指出，航警局安檢站人員於1月29日在安檢線上發現有旅客遺留背包，經調閱相關監錄影像，發現係黃姓旅客因登機時間在即，慌忙整理行李之際，不慎將隨身背包遺忘在安檢檯上，隨即匆忙登機，航警局同仁發現後立即將背包送至「遺失物招領處」公告招領。

▲黃姓旅客返國2月初返台後在機場遺失物招領處詢問，服務人員請其填寫資料後將背包物歸原主。（圖／航警局提供）

黃姓旅客於2月初返回桃園機場後，原本對遺失背包尋回不太抱希望，經前往桃園國際機場遺失物招領處詢問，服務人員根據黃姓旅客提供資訊，查詢確認後，立即將其遺失背包清點發還。

黃姓旅客對於背包失而復得，內心感到十分開心，他認為這件雪衣陪伴他走過許多國家，蘊含無數珍貴回憶，能失而復得對其意義非凡，即便背包內還有日幣16萬元與台幣5000餘元遺失也無所謂，對於航警與遺失物招領處人員貼心服務則感謝不已。

▲黃姓旅客遺失背包失而復得，對於航警與遺失物招領處人員貼心服務感謝再三。（圖／航警局提供）

航警局呼籲旅客在經過出境安檢線時，務必留意收取隨身物品，若在桃園國際機場不慎遺失物品，可至第二航廈入境大廳北側處遺失物招領處請求協助（服務時間：上午7時至下午10時），亦可撥打遺失物招領處服務電話03-3982538或寄送電子郵件lostandfound.taiwan@gmail.com查詢。