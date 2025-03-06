為了禮物！幫量販店清垃圾「省上萬運費」　2清潔隊員貪污起訴

▲2名桃園市環保局人員，2022年間幫量販店收取事業廢棄物，讓業者節省上萬元清潔費，被依貪污罪嫌起訴。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府環保局平鎮區中隊彭姓、詹姓2名清潔隊員，明知政府已於2021年公告停止代為清運事業廢棄物，彭、詹2人仍於2022年2月間3度幫平鎮區某量販店代為清運事業廢棄物，總計收取1192餘公斤事業廢棄物，幫業者省下上萬元清運費，桃園地檢署指揮廉政署調查偵辦；桃檢偵結，彭、詹姓2人涉犯貪污治罪條例提起公訴。

桃園市環保局環管處查出，彭姓約雇人員負責駕駛清潔車出車時異常，除平日例行平鎮區路線之外，竟特意與詹姓約雇清潔人員繞至金陵路三段某量販店，幫清運事業廢棄物，環管處主動清查後，將彭、詹移送廉政署偵辦。其中彭姓駕駛後來屆齡退休，對於當時協助清運量販店理由，在職的詹男則聲稱不知情，他是隨車清潔人員，出車就跟著去了，目前已調離原路線。

檢方認定，彭、詹2人明知該量販店係從事綜合商品零售，結合倉儲與賣場的零售式量販業，其產生之廢棄物屬於法令規定之事業廢棄物，應依法自行委託公、民營處理清運，市府清潔隊不得代為清運，且平鎮中隊夜班清運組人員亦於2021年7月間通知彭、詹2人，中隊已停止清運該量販店事業廢棄物，但2人仍三度代為清運，幫業者省下上萬元清運費用，並收受業者贈送的水果、飲料、禮盒等禮物。

桃檢指揮廉政署調查偵辦後，認為彭、詹2人所為係觸犯貪污治罪條例之公務員對於主管事務圖利他人罪嫌，被告2人圖得的不正利益為1萬723.5元，在5萬元以下，與一心利用職務斂財之貪污態樣有別，檢方認為其犯罪情節尚屬輕微，建請法官予以減輕其刑。