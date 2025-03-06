　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

為了禮物！幫量販店清垃圾「省上萬運費」　2清潔隊員貪污起訴

▲桃園市環保局平鎮區清潔中隊彭姓、詹姓隊員於2022年間幫某量販店收取事業廢棄物，總計幫業者節省上萬元清潔費，桃檢偵結依貪汙罪嫌起訴。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲2名桃園市環保局人員，2022年間幫量販店收取事業廢棄物，讓業者節省上萬元清潔費，被依貪污罪嫌起訴。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府環保局平鎮區中隊彭姓、詹姓2名清潔隊員，明知政府已於2021年公告停止代為清運事業廢棄物，彭、詹2人仍於2022年2月間3度幫平鎮區某量販店代為清運事業廢棄物，總計收取1192餘公斤事業廢棄物，幫業者省下上萬元清運費，桃園地檢署指揮廉政署調查偵辦；桃檢偵結，彭、詹姓2人涉犯貪污治罪條例提起公訴。

桃園市環保局環管處查出，彭姓約雇人員負責駕駛清潔車出車時異常，除平日例行平鎮區路線之外，竟特意與詹姓約雇清潔人員繞至金陵路三段某量販店，幫清運事業廢棄物，環管處主動清查後，將彭、詹移送廉政署偵辦。其中彭姓駕駛後來屆齡退休，對於當時協助清運量販店理由，在職的詹男則聲稱不知情，他是隨車清潔人員，出車就跟著去了，目前已調離原路線。

檢方認定，彭、詹2人明知該量販店係從事綜合商品零售，結合倉儲與賣場的零售式量販業，其產生之廢棄物屬於法令規定之事業廢棄物，應依法自行委託公、民營處理清運，市府清潔隊不得代為清運，且平鎮中隊夜班清運組人員亦於2021年7月間通知彭、詹2人，中隊已停止清運該量販店事業廢棄物，但2人仍三度代為清運，幫業者省下上萬元清運費用，並收受業者贈送的水果、飲料、禮盒等禮物。

桃檢指揮廉政署調查偵辦後，認為彭、詹2人所為係觸犯貪污治罪條例之公務員對於主管事務圖利他人罪嫌，被告2人圖得的不正利益為1萬723.5元，在5萬元以下，與一心利用職務斂財之貪污態樣有別，檢方認為其犯罪情節尚屬輕微，建請法官予以減輕其刑。

 【更多新聞】

桃園前復興區長是貪官！把廠商當ATM狂A黑錢　檢起訴建請重判

桃園岔路轎車衝出撞翻女騎士　疑大雨視線模糊+未減速釀禍

休旅車桃園機場撞邊柱！1顆輪胎噴飛　女駕駛疑精神不濟釀禍

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
560 2 8139 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
曾熱戀郭書瑤！金陽求婚空姐女友成功
第一波水逆來了！2025年「3次水逆」避雷指南一次看
美籍員工控台積電歧視！開會講中文、升遷只給東亞裔
阿兵哥摩鐵無套性侵人妻！　2原因獲判緩刑
她38歲就退休環遊世界　從3000萬滾到4500萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄男晃神連撞2車　慘了！車上搜出57包毒品送辦

高雄轎車剎車失靈！90度甩飛撞進美甲店　6汽機車遭波及

阿兵哥摩鐵無套性侵人妻！　2原因獲判緩刑

「制服地圖」偷拍高中生！　盜照片露臉分享

22歲醫學生跑外送遭酒駕撞死　台中洗車工「無照還肇逃」涉3罪聲押

清華大一生校內墜樓身亡！　未發現遺書

快訊／五股住宅深夜大火！火光竄天恐怖畫面曝　消防員搶救中

沐樂管樂團哀悼雲云技術長：鳥爸，下輩子再一起演奏

雲云技術長遭董座砍死！律師見「案發當下一細節」：看到頭皮發麻

柯文哲能返家奔喪！竹警接獲北所通知「10日支援維安勤務」

#台13線 銅鑼段大貨車緩速轉彎 機車猛衝「撞進車底」

台中外送員深夜遭撞！車體扭曲變形 騎士噴飛身亡

派翠克神模仿GD新歌 「釣出本尊按讚」！

【難怪找不到？！】妹子男生區找鞋子見空鞋櫃嚇傻

學生過馬路驚險瞬間！　「先煞車再衝」惡劣駕駛硬闖紅燈

雲云科技董座砍殺技術長後自傷！　「口吐鮮血」送醫畫面曝

【求再次出道】曾是《紅孩兒》團員的爸爸 新年音樂+絲滑舞步太強了！

新娘指定把捧花送給閨蜜並獻上祝福♡

【一日監工仔】阿金趴水溝邊「看師傅修水管」專注模樣超萌

夾一口空氣餵寶寶 他細品後用奶音回：拜拜

高雄男晃神連撞2車　慘了！車上搜出57包毒品送辦

高雄轎車剎車失靈！90度甩飛撞進美甲店　6汽機車遭波及

阿兵哥摩鐵無套性侵人妻！　2原因獲判緩刑

「制服地圖」偷拍高中生！　盜照片露臉分享

22歲醫學生跑外送遭酒駕撞死　台中洗車工「無照還肇逃」涉3罪聲押

清華大一生校內墜樓身亡！　未發現遺書

快訊／五股住宅深夜大火！火光竄天恐怖畫面曝　消防員搶救中

沐樂管樂團哀悼雲云技術長：鳥爸，下輩子再一起演奏

雲云技術長遭董座砍死！律師見「案發當下一細節」：看到頭皮發麻

柯文哲能返家奔喪！竹警接獲北所通知「10日支援維安勤務」

達飛在白宮宣布投資200億做航運建設　是被敲詐？還是逮住機會了

東京池袋聖地定名「Animate大道」　區政府：動漫影響力大幅提升

屏東翁騎車訪友繞2小時迷路　東港警出手協助

美國中斷情報共享！　俄軍「連2天空襲」烏克蘭至少25死

詹皇比賽中怒嗆「別碰我兒子」　美名嘴：很多NBA球員不理我了

嘉義瑞里紫藤花季即將開放　TOP10咖啡館推薦

曾熱戀郭書瑤！《大學生》金陽求婚空姐女友成功　穩交4年修正果　

沈富雄心肌梗塞急裝2支架保命　事發當下異常胸悶持續超過10分鐘

達比修有春訓首戰2.2局失2分　自評投球狀態還不錯

高雄男晃神連撞2車　慘了！車上搜出57包毒品送辦

學生過馬路驚險瞬間！　「先煞車再衝」惡劣駕駛硬闖紅燈

社會熱門新聞

雲云董座砍死技術長！律師見細節頭皮發麻

第三性公關入監慘遭7人侵犯！房長判7年10月

五股住宅深夜大火！火光竄天恐怖畫面

「騙助眠餵藥丸」性侵　男：有人控制我

清華大一生校內墜樓身亡！

醫學生跑Uber被撞死　酒駕肇逃男聲押

科技公司副總經理％％隔壁人妻！綠帽夫怒告

台中男醉倒路邊「背50萬現金」　身分曝光

阿兵哥摩鐵無套性侵人妻！　2原因獲判緩刑

才微笑謝技術長！負責人轉身怒砍死他

毒品交易衝突花蓮1男遭砍傷　警圍捕逮4嫌

男運毒案判刑　律師：柯建銘之子為何沒事？　

5人4hrs幹光5瓶威士忌　他暴斃

樂團悼雲云技術長：下輩子再一起演奏

更多熱門

相關新聞

桃園前復興區長是貪官　把廠商當ATM狂A黑錢

桃園前復興區長是貪官　把廠商當ATM狂A黑錢

桃園地檢署指揮法務部桃園市調查處偵辦前復興區長曾志湘於任內利用區公所辦理採購案，長期透過公所秘書室蔡姓總務收受吳姓廠商賄賂，蔡姓總務被查出擔任里幹事機會辦理採購案，浮報費用向公所申請費用，收受莊姓廠商賄賂檢察官認為曾、蔡與吳姓廠商3人係犯貪污治罪治罪條例之對於職務上行為收受賄賂罪嫌、利用職務機會詐領財物罪嫌、不違背職務行賄罪嫌於今（6）日起訴；檢方審酌被告曾志湘與吳姓廠商2人犯後飾詞狡辯，請求法院從重量刑，同案蔡姓被告則坦承犯行，主動繳回犯罪所得，請求法院量處適當之刑。

陳怡君哭喊「相信我清白」遭打臉！高院曝駁回關鍵

陳怡君哭喊「相信我清白」遭打臉！高院曝駁回關鍵

即／陳怡君不服羈押抗告慘遭駁回

即／陳怡君不服羈押抗告慘遭駁回

魚池鄉長垃圾丟清潔隊15萬交保！本人喊冤

魚池鄉長垃圾丟清潔隊15萬交保！本人喊冤

陸軍士官長貪污　30次收回扣23萬

陸軍士官長貪污　30次收回扣23萬

關鍵字：

桃市2清潔隊員違法幫運量販店廢棄物省下上萬運費貪汙

讀者迴響

熱門新聞

網紅高喊「台灣是中國的」　品牌切割

雲云董座砍死技術長！律師見細節頭皮發麻

黑絲「長沙花魁」爆紅！40男排隊塞滿小巷

第三性公關入監慘遭7人侵犯！房長判7年10月

五股住宅深夜大火！火光竄天恐怖畫面

打開包裹　數十根「透明鋼針」瞬間插入他眼球

「騙助眠餵藥丸」性侵　男：有人控制我

DK轟黃子佼別想復出

「全台下3天」時間曝　2波雷雨鋒面接力

白敬亭章若楠太曖昧「爆正牌女友盯場」！

台客沖繩自駕遊　被租車業者列黑名單

倒春寒！　挑戰寒流時間曝

孕婦搭火車站著　「滿頭白髮先生」招手讓位身分曝

央視列轉發「一個中國」台藝人名單！

恐再下冰雹！　「鋒面掃全台」時間曝

更多

最夯影音

更多

#台13線 銅鑼段大貨車緩速轉彎 機車猛衝「撞進車底」

台中外送員深夜遭撞！車體扭曲變形 騎士噴飛身亡

派翠克神模仿GD新歌 「釣出本尊按讚」！

【難怪找不到？！】妹子男生區找鞋子見空鞋櫃嚇傻

學生過馬路驚險瞬間！　「先煞車再衝」惡劣駕駛硬闖紅燈

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面