桃機撿到錢包「暗槓3萬」扮好人交給保全　貪心男去不了美國

▲航警局於2月8日晚間在桃園機場查獲遺失錢包案，陳姓男子涉嫌侵占3萬餘元現金，欲搭機赴美前於候機室被查獲到案。（圖／航警局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

航警局保安警察大隊於2月8日晚間接獲機場保全人員交付拾得物錢包案，值班員警聯繫失主至桃園機場第二航廈領回，但失主清點錢包，卻後發現短少新台幣3萬餘元，航警隨即調閱監視畫面後，及時在第二航廈D9登機門將拾獲錢包陳姓男子查獲到案，在其身上起出侵占現金33,800元，偵訊後依侵占遺失物罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

航警局指出，這起侵占遺失案發生在8日晚間10時許，機場保全接獲旅客交付拾得錢包，航警連繫剛離開桃機的失主到場領回錢包，當場清點時發現錢包內短少3萬餘元現金，僅剩2張外幣紙鈔。

▲航警局於本月8日晚間在桃園機場查獲遺失錢包案，陳姓男子侵占3萬餘元現金，航警及時在其搭機赴美前查獲到案。（圖／航警局提供）

航警立即調閱機場監視畫面，發現一名男子在機場拾獲錢包後，將錢包內新台幣33,800元取出占為己有，隨即將錢包轉交機場保全人員，航警研判拾獲者可能還在機場內，隨即循線在第二航廈D9登機門前查獲48歲的陳姓男子到案，及時趕在其赴美登機前攔獲，在其身上起獲侵占現金3萬餘元等證物，陳男當場啞口無言，航警將陳男帶回偵訊後，依侵占遺失物罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

航警局呼籲，警方於各項勤務中查緝各項違法、違規案件，民眾如有拾獲物品，應迅速送交警察機關，勿因一時貪念以致身陷牢獄之災，共同維護社會治安。