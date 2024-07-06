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2男手賤拉機艙門「下場慘了」　航警法辦開罰：年輕人好奇

▲▼華信航空以退役全新的救生衣為材料，將其打造成時尚隨身配件系列產品，自12月26日起正式推出。（圖／華信）

▲ 6月29日華信航空一架從台中飛往澎湖的班機，機上乘客打開逃生艙門。非當事班機。（示意圖／華信航空提供）

記者蔡亞樺／台北報導

飛機逃生艙門擅自被乘客拉開事件時所有聞，上月底華信航空一架從台中機場飛往澎湖的航班，機上2名男性乘客出於好奇，竟伸手直接打開逃生艙門，空服員發現制止，航警獲報後也將人帶離飛機，並依「民航法」送辦，最重罰處5萬元。

華信航空證實確有此事，事發當下依照規定處置。華信表示，組員依SOP(標準作業程序)於旅客坐妥的第一時間執行個別安全簡報，並強調禁止觸動門把，也給予出口座位安全須知閱讀。

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在6月29日上午7時多，華信航空一架從台中飛往澎湖的班機，2名男子坐在逃生艙門旁邊，動手拉啟逃生門安全開關，逃生艙門整個被打開，空服員見狀立即制止，並通報航警將2男帶離飛機，機上所有乘客也被請下機，班機被延誤。

航警局台中分駐所指出，6月29日當天獲報逃生艙門打開，影響飛安危險之虞，警員動手的2名年輕男子帶回偵辦，2人供稱因為坐在逃生門邊一時好奇就拉開，但這樣行為不僅影響飛安，也必須全機重新安檢，因此延誤近1小時才起飛。

台中分駐所表示，依據「民航法」119-2條第二項規定，於航空器上無故操作其他安全裝置，可處以1到5萬元，2人是初犯，該案已通報移請民航局裁處。民航局證實收到通報，但未進一步說明裁處情形。

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