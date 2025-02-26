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萊爾富再抽「台積電股票」20張！最低買35元咖啡就能抽

▲▼萊爾富再抽「台積電股票」20張！3月5日起至4月29日期間買300元、500元好運卡或咖啡、鮮食等，都可獲得抽獎序號。（圖／業者提供）

▲萊爾富再抽「台積電股票」20張！活動期間買300元、500元好運卡或咖啡、鮮食等，都可獲得抽獎序號。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

萊爾富在春節福袋推出「抽台積電股票」大受歡迎，如今適逢「Hi-Life VIP APP」8周年慶，再度推出抽台積電股票系列活動，名額多達20名！3月5日起至4月29日期間，除了買300元、500元好運卡可獲得抽獎序號，買「Hi café、鮮食便當、來送禮平台指定組合」也能抽，如最低花35元買Hi café美式咖啡，就有機會用銅板價成為台積電股東。

看好春節福袋頭獎祭出「台積電股票」大受歡迎，萊爾富歡慶Hi-Life VIP APP 8周年，3月5日起至4月29日推出「會員8周年慶 再抽台積電股票」活動，將抽出「台積電股票100股」共20名，分別在4月9日（三）、5月7日（三）兩天的晚間7點30分，於Facebook粉絲專頁「萊爾富超商Hi-Life」公開直播抽獎，每場將抽出10名幸運得主。

▲▼萊爾富再抽「台積電股票」20張！3月5日起至4月29日期間買300元、500元好運卡或咖啡、鮮食等，都可獲得抽獎序號。（圖／業者提供）

▲萊爾富推出300元、500元好運卡，可獲得台積電股票抽獎序號。（圖／業者提供）

想抽台積電股票，必須先下載註冊成為「Hi-Life VIP APP」會員，再透過以下任一方式：

●300元好運卡：

萊爾富門市推出「300元好運卡」限量20萬張，限使用現金購買。內含300元保底的購物金，可於全台萊爾富門市兌換商品，但不得用於購買菸品、免開立統一發票及代收、代售之服務性商品。好運卡有雙重中獎機會，第一是「隨機加碼獎項」，最高可再額外獲得「300元購物金」或「Hi café 指定飲品免費喝1杯」等贈品，張張有獎；第二享「台積電股票抽獎序號1組」。

●500元好運卡：

萊爾富門市推出另一款「500元好運卡」限量8萬張，限使用現金購買。內含500元保底的購物金，同享雙重中獎機會，第一重「隨機加碼獎項」最高可再額外獲得500元購物金，或Hi café指定飲品免費喝1杯等，同樣張張有獎；第二重則享「台積電股票抽獎序號2組」。

萊爾富說明，300元、500元好運卡，本金無使用期限，但好運卡附贈的贈品，須於5月31日前兌畢，不得與其他優惠合併使用，贈品「購物金」限一次折抵，逾期未兌換者視同放棄。

▲▼萊爾富再抽「台積電股票」20張！3月5日起至4月29日期間買300元、500元好運卡或咖啡、鮮食等，都可獲得抽獎序號。（圖／業者提供）

▲買咖啡、便當，也有機會抽台積電股票。（圖／業者提供）

●買Hi café、鮮食便當、來送禮指定組合：

只要會員於萊爾富門市購買Hi café、鮮食便當全品項，或在APP「來送禮」平台買指定組合，皆可獲得「台積電股票抽獎序號1組」。

例如最低消費原價35元的Hi café 中杯美式咖啡，就有「台積電股票抽獎序號1組」，讓會員用一杯咖啡的銅板價，就有機會成為「台積電股東」。

鮮食便當有售價79元的白醬蛤蠣義大利麵、99元的厚系列便當（排骨飯/雞排飯/豬排飯）等，超過百款商品均享抽「台積電股票抽獎序號1組」機會。

萊爾富表示，只要是Hi-Life VIP APP會員，3月5日至4月29日期間購買任一好運卡、Hi café、鮮食便當、來送禮指定組合，並於「4月29日前」掃描QR code，至指定活動頁加入會員，並完成序號登錄，即享「台積電股票100股」的抽獎資格1次。序號愈早登錄，最高可享2次抽獎機會，且每一序號限中獎1次。

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