套圈圈最大獎「瑪莎拉蒂」　陸男「狂扔8000圈」套中了！

▲河南套圈圈攤主將「瑪莎拉蒂」當獎品。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

河南商丘一位套圈圈攤主將二手的瑪莎拉蒂（Maserati）當成套圈圈的獎品，被一名來自山東濱州的王先生套中。王先生表示，他丟了近8000個圈，花了近3個小時才套中瑪莎拉蒂，可以獲得該車一年的使用權。

王先生提到，他住在山東濱州，在網路上看見套圈圈有瑪莎拉蒂之後，就跟朋友開車來到了商丘，買了2000元人民幣（約8500元新台幣）的圈，「當天扔了近8000個圈，中途喝了一瓶紅牛外，基本沒有休息，連續扔了幾千下，現在手還有點酸。」

王先生說，他在出發之前，就跟朋友約定好，不管是否能成功套中，最多只能花2500元，「我們抱著試試看的心態，這次能套中主要是運氣好。」

王先生提到，他將獲得該車一年的使用權，但由於攤主仍需做生意，將車取下工程量較大，後續可能會與攤主商量將車輛一年的使用權換成現金，「具體怎麼兌獎暫時還未確定，過兩天我們應該會再去一趟，和攤主商量一下具體細節。」

對於套圈圈的技巧，王先生透露，套圈分為單圈和壓圈，需根據物品形態的不同，選擇不同的套圈方式，他習慣利用胳膊和腰部的發力推圈，但有些人可能習慣甩圈或者搶圈。

其它套圈圈的攤主透露，春節期間套圈攤位日均收入可達五、六千元，尤其是初一到初六，客流量大，微信收款每日超200筆。

業內人士更指出，此類豪車獎品去年已出現，雖為噱頭，但真實有效，套中即可開走，「像這個攤主拿二手瑪莎拉蒂來當獎品擺攤套圈的，他肯定不會賠本的。」