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社會 社會焦點 保障人權

新北女借開「海神」搞失聯　苦主火大！撂3人將她當街押走

記者陳以昇／新北報導

新北市一名女子向男姓友人借了一部租賃的「海神」瑪莎拉蒂跑車使用，卻遲遲不還，害他被租賃車行罰了延遲費1萬7000元。經男子與另外3名友人在新莊區找到女子，雙方發生口角衝突，男子隨即當街將她強行帶到三重區住處，警方獲報不到2小時，循線找到女子並逮捕男友人等4人，訊後依妨害自由罪移送偵辦。

▲▼吳男等4人開紅車攔下林女停在路旁的黑色瑪莎拉蒂，林女（左）被鍾女（右）當街推擠，警方將吳男等4人移送偵辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲吳男等4人開紅車攔下林女停在路旁的黑色瑪莎拉蒂 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，22歲林女與32歲吳男是朋友關係，日前她向吳男借開租來的黑色瑪莎拉蒂跑車，沒想到開走後就失聯，害吳男要賠租賃車公司延遲費1萬7000元，6日下午5時許，吳男找來34歲鍾女及45歲葉男、38歲陳男等人，到處打聽林女下落，最後得知林女出現在新莊區後港一路及建安街口。

吳男等4人開車到場攔下林女，要求她賠償延遲費用，雙方起口角衝突，最後吳男索性強行載走林女到他三重住處；警方獲報調閱相關監視器，循線在三重仁福街找到黑色瑪莎拉蒂跑車，再至吳男住處救出林女，當場逮捕吳男等4人，訊後依妨害自由罪移送新北地檢署偵辦。

▼林女（左）被鍾女（右）當街推擠 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼吳男等4人開紅車攔下林女停在路旁的黑色瑪莎拉蒂，林女（左）被鍾女（右）當街推擠，警方將吳男等4人移送偵辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼警方將吳男等4人移送偵辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼吳男等4人開紅車攔下林女停在路旁的黑色瑪莎拉蒂，林女（左）被鍾女（右）當街推擠，警方將吳男等4人移送偵辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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