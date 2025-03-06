與已婚女下屬搞曖昧遭投訴！士官長遭勒令退役　還要賠15萬

▲士官長見女士兵與其夫失和，帶她外出散心，遭其丈夫提告侵害配偶權民事求償。（示意]圖／翻攝自Pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

曾在軍方某單位服役的士官長大雄，見到女士兵與丈夫失和、基於同袍情誼、請假帶她外出散心搞曖昧，女方丈夫得知後投訴軍方，遭軍方勒令退役、退休金落空，也因此離婚，他與人夫簽署一份支付50萬元「婚姻外遇出軌和解書」，僅支付5萬元，人夫不甘心遂向法院提民事求償，要求支付餘款45萬元，一審敗訴，不服再上訴，判應賠15萬元，全案定讞。

判決書指出，原告主張，大雄明知妻子是有配偶的，卻與她發生婚外情，於2022年與被告簽署「婚姻外遇出軌和解書」，約定應於2023年6月30日前給付50萬元，卻僅付5萬元即不再給付，並聲明：被告應給付原告45萬元，及自支付命令送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。

大雄則主張，他是國防部某單位的志願役士官，基於同袍情誼且平日相處融洽，並無深夜獨處，卻被誣指2人有婚外情，脅迫應以金錢擺平此事，否則將使被告無法在軍中立足，遭勒令退伍、無法領得退伍金，並使被告婚姻破裂等語，使被告恐懼不安，為息事寧人，與原告簽立「婚姻外遇出軌和解書」。

二審法院審理過程中，大雄辯稱和解協議是在脅迫下簽訂的，應予撤銷。法院審查了雙方提供的證據，包括通訊軟體對話紀錄和證人證詞，認為未能充分證明其受到脅迫，故駁回其撤銷和解協議的請求。同時，法院也認定雙方確實已合意解除原和解協議。

法院考量大雄明知同事人妻已婚仍與其發生不正當關係，且考量雙方經濟狀況及所受精神痛苦，駁回原和解協議支付45萬元的請求，判決大雄應支付15萬元精神慰撫金（扣除已支付的5萬元），並支付利息。