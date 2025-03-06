賣菜阿婆捧5萬面交　彰化阿公愛上「未謀面女友」淪車手被逮

記者唐詠絮／彰化報導

員林分局林厝派出所於3月4日接獲民眾報案，鄰居賣菜阿婆遭詐騙，立即派員前往，赫然發現車手是1名70多歲的老阿伯，正慢步走進其屋內收款5萬元，該名阿伯是獨居老人，陷入愛情詐騙，網交一名從未見過面的女友，在其慫恿下，當車手犯案，警詢後依詐欺及洗錢防制法移送彰化地檢署偵辦。

▲彰化賣菜阿婆遭詐騙，警方逮捕老車手。（圖／警方提供，以下同）

警方表示，該名賣菜阿婆平時在傳統市場擺攤賣菜維生，近日經由社群軟體加入1個投資群組，群組內成員不斷分享獲利心得，讓她深信只要投入資金便能賺大錢，將辛苦賣菜賺來的老本5萬元投入，卻不料落入詐騙集團圈套。

▲彰化賣菜阿婆遭詐騙，警方逮捕老車手。（圖／警方提供）

警方指出，在鄰居的機警通報下，成功破獲這起詐騙案，保住賣菜阿婆辛苦錢，並當場逮捕高齡70多歲沙姓阿公車手，沙男一年多前在網路上結識1名年輕女子，對方以交友為名博取信任，進而誘騙他充當詐騙集團的取款車手，成為詐團共犯，遭逮當下懊悔不已。

員林分局長吳詠傑提醒，詐騙手法層出不窮，尤其針對長者及情感弱勢族群，透過假投資、假交友等方式行騙，民眾應對陌生投資機會或來路不明的工作邀約提高警覺，特別是涉及金錢交易時，應多方查證，切勿輕信可疑資訊。如有疑問，可撥打警政署165反詐騙專線 或至鄰近派出所諮詢，以防遭受詐騙。

▲警方從老車手身上搜出證物。（圖／警方提供）