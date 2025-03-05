　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

擊落電桿、變電箱！害1200戶斷訊　落跑駕駛找到了：我恍神

記者唐詠絮／彰化報導

彰化秀水鄉(3日)凌晨一輛白色休旅車行經彰化秀水鄉彰鹿路時，高速行駛失控撞斷2支電線桿、變電箱，再往前猛衝百米，橫跨在中央分隔島上，造成1200戶電信網路全斷，駕駛肇事後搭小黃落跑，30多歲的肇事駕駛昨天（4日）到案，他聲稱因為恍神衝撞，驚嚇過度，當下去看醫生，遭警方依違反道交條例開罰。

▲男駕駛稱恍神衝撞變電箱及電線杆。（資料圖／記者唐詠絮翻攝）

▲男駕駛稱恍神衝撞變電箱及電線杆。（資料圖／記者唐詠絮翻攝）

這起自撞事件發生於3日凌晨2點多，當時駕駛高速行駛，先擊飛2支電桿、再撞破變電箱，車子轉4圈半再倒退嚕逆向衝上中央分隔島才停止，過程中還擦出一道道火光，而肇事駕駛竟搭小黃落跑。

警消據報後到場，道路上橫躺2支撞斷電線桿、變電箱撞毀，白色轎車則在上百公尺遠的分隔島上，右前及前車頭、右側車門受損，右前車輪脫落；零件噴飛一地，現場一片狼藉，駕駛座車門早已打開、駕駛不見身影。

▲男駕駛稱恍神衝撞變電箱及電線杆。（資料圖／記者唐詠絮翻攝）

▲轎車自撞地面擦出一道長長的火花。（圖／民眾提供）

警方依據車牌並調閱沿線監視器，昨(4)日找到該名男駕駛，駕駛說，當下一時恍神，衝撞變電箱及電線桿，飽受驚嚇，立即去醫院檢查，警詢後，依道路交通管理處罰條例第62條，汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處1000元以上3000元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照一個月至三個月。

▲男駕駛稱恍神衝撞變電箱及電線杆。（資料圖／記者唐詠絮翻攝）

▲男駕駛自撞後不見人影。（資料圖／記者唐詠絮翻攝）

▲男駕駛稱恍神衝撞變電箱及電線杆。（資料圖／記者唐詠絮翻攝）

▲男駕駛稱恍神衝撞變電箱及電線杆。（資料圖／記者唐詠絮翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
531 1 8078 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
一天吃幾顆蛋？譚敦慈給答案　破解「高膽固醇真相」
韓啦啦隊女神「現蹤台北街頭」！　吸4萬網友朝聖
幕後／柯王之爭中常會大鳴大放「告御狀」　1綠委作證才釐清誤會
川普關稅來了「這類商品」恐率先飆漲！　零售、製造業都逃不掉
甄子丹「超驚訝」王大陸犯法　直言：犯法肯定受到法律制裁
旅日注意！環球影城門票要漲了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台北男租車酒駕慘被扣車　神隱1個月「被堵到」車行員工撂人痛毆

擊落電桿、變電箱！害1200戶斷訊　落跑駕駛找到了：我恍神

惡煞是義務役男！涉受王大陸教唆打司機　2月入伍今在成功嶺被逮

調查局18幹部異動　辦「中資來台挖角竊密」她擢升處站主任

柯媽首赴北所見柯文哲！陳佩琪陪同探視　帶2本書+會客菜

王大陸涉教唆暴打Uber司機　事後包3萬6答謝四海幫「小阿俊」

快訊／涉收賄、拿回扣　南投信義鄉長全志堅遭收押禁見！

網拍詐騙！男賣NBA球員卡、公仔「收錢不交貨」　遭判1年8月

快訊／台中后里汽車故障「引擎突起火」　妻被燒死夫重傷

獨／越南女淘金夢碎！入境1hr被撞重傷　仲介男慘死國道畫面曝

雙北凌晨狂下冰雹！民眾見超大顆狂喊超扯

薔薔認愛「極光下擁吻」 男方甜喊：老婆＞＜

當邊荷律被粉絲求婚　反應太可愛了吧～

自豪「七次」激戰1小時　館長陳之漢:我很大R

#台中 和平降下驚人 #冰雹 ！ #中橫便道 車隊進隧道避險

欠4千萬！ #遠東航空 飛機被查封...機鼻貼封條　再不繳清就拍賣

【泰格與雪兒】吃不下去了

晨運婦遭撞不治！肇事駕駛：看見人閃避不及 #台中

#王大陸 又出事！機場接機嫌車太爛　下重手涉殺人未遂移送

【垃圾車爆炸！】清潔員講述身上著火曝驚險瞬間…原因竟是瓦斯罐

台北男租車酒駕慘被扣車　神隱1個月「被堵到」車行員工撂人痛毆

擊落電桿、變電箱！害1200戶斷訊　落跑駕駛找到了：我恍神

惡煞是義務役男！涉受王大陸教唆打司機　2月入伍今在成功嶺被逮

調查局18幹部異動　辦「中資來台挖角竊密」她擢升處站主任

柯媽首赴北所見柯文哲！陳佩琪陪同探視　帶2本書+會客菜

王大陸涉教唆暴打Uber司機　事後包3萬6答謝四海幫「小阿俊」

快訊／涉收賄、拿回扣　南投信義鄉長全志堅遭收押禁見！

網拍詐騙！男賣NBA球員卡、公仔「收錢不交貨」　遭判1年8月

快訊／台中后里汽車故障「引擎突起火」　妻被燒死夫重傷

獨／越南女淘金夢碎！入境1hr被撞重傷　仲介男慘死國道畫面曝

劉雨柔讚「孩子的爸總是細心」　聊產後坐月子感動她：錢該花就要花

《葬送的芙莉蓮》第二季確定2026播出　旅程再起秒上推特熱搜

臺北動物園「Serikin」到新加坡相親啦！　極瀕危馬來虎域外保育

台北男租車酒駕慘被扣車　神隱1個月「被堵到」車行員工撂人痛毆

一天吃幾顆蛋？譚敦慈給答案　破解「高膽固醇真相」

李英宏神隱幕前5年「竟變殺手」　萬華「喝蛇血、燒腋毛」超狠！

甄子丹、靳東「超驚訝」王大陸犯法　直言：犯法肯定受法律制裁

BL男星失戀買醉「兩杯啤酒就倒」　戲裡跟閨蜜睡過夜…CP目睹氣炸

幕後／柯王之爭中常會大鳴大放「告御狀」　1綠委作證才釐清誤會

嘉義瑞里紫藤花季3月下旬登場　紫色山城浪漫再現

【泰格與雪兒】吃不下去了

社會熱門新聞

即／囂張畫面曝！王大陸「怒比司機中指」

前職棒球星遭爆性侵！女球迷淚控全說了

即／台中28歲女陳屍文心森林公園

前職棒球星認了有拍私密片　反控遭誘惑敲詐

王大陸疑被「富二代打手」騙了　司機11個月沒報警有3疑點

獨／王大陸又出事　涉殺人未遂移送

王大陸「富二代打手」起底！　演藝圈尊稱游董

即／遭大貨車輾頭　烏日女騎士當場死亡

王大陸殺人未遂改傷害罪！檢方理由曝

快訊／「毆司機」王大陸交保　理由曝光　

即／王大陸500萬交保現身！

王大陸與父關係疏離　待5hrs等不到親友

即／嘉義驚見雙屍　母子躺租屋處亡

即／「蹂躪女兒348次」狼父警今出庭

更多熱門

相關新聞

消費者報告指車廠App駕駛數據

消費者報告指車廠App駕駛數據

不少汽車品牌都有推出App，不過你的駕駛數據也正被默默收集、販售，甚至還會影響你的保險費。美國權威調查機構《消費者報告》（Consumer Reports）近日一項研究指出，幾乎每間汽車品牌都在收集、並且與其他公司共享「駕駛行為數據」。

黑衣男偷不到值錢物　竟掃落土地公婆

黑衣男偷不到值錢物　竟掃落土地公婆

不爽分手懸賞「睡過她的給1萬」惡男慘了

不爽分手懸賞「睡過她的給1萬」惡男慘了

法律顧問扮律師！幫人妻打離婚官司挨告

法律顧問扮律師！幫人妻打離婚官司挨告

即／國1彰化段3車追撞！4人傷送醫

即／國1彰化段3車追撞！4人傷送醫

關鍵字：

彰化恍神落跑駕駛秀水變電箱電桿

讀者迴響

熱門新聞

4女5男學生出遊失蹤　高速公路旁找到9屍體

即／囂張畫面曝！王大陸「怒比司機中指」

直擊黃子佼孟耿如一家三口現身！

前職棒球星遭爆性侵！女球迷淚控全說了

即／台中28歲女陳屍文心森林公園

台灣將對決大谷翔平！中國經典賽慘淘汰　中華隊確定與日本同組

「始祖級泡麵」回歸！一票老饕淚喊：兒時記憶

LINE一人群組「收回訊息」超煩！大神曝1招

帳單信封丟紙類回收前「必做1舉動」　做錯罰6000元

名醫江坤俊轉院！病人爆量「下午1點看到10點」

前職棒球星認了有拍私密片　反控遭誘惑敲詐

王大陸疑被「富二代打手」騙了　司機11個月沒報警有3疑點

館長SWAG處女秀「首戰女優是暗黑IU」

獨／王大陸又出事　涉殺人未遂移送

黃宏軒「穩交大7歲荳荳3年」爆同居

更多

最夯影音

更多

雙北凌晨狂下冰雹！民眾見超大顆狂喊超扯

薔薔認愛「極光下擁吻」 男方甜喊：老婆＞＜

當邊荷律被粉絲求婚　反應太可愛了吧～

自豪「七次」激戰1小時　館長陳之漢:我很大R

#台中 和平降下驚人 #冰雹 ！ #中橫便道 車隊進隧道避險

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面