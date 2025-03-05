擊落電桿、變電箱！害1200戶斷訊　落跑駕駛找到了：我恍神

記者唐詠絮／彰化報導

彰化秀水鄉(3日)凌晨一輛白色休旅車行經彰化秀水鄉彰鹿路時，高速行駛失控撞斷2支電線桿、變電箱，再往前猛衝百米，橫跨在中央分隔島上，造成1200戶電信網路全斷，駕駛肇事後搭小黃落跑，30多歲的肇事駕駛昨天（4日）到案，他聲稱因為恍神衝撞，驚嚇過度，當下去看醫生，遭警方依違反道交條例開罰。

▲男駕駛稱恍神衝撞變電箱及電線杆。（資料圖／記者唐詠絮翻攝）

這起自撞事件發生於3日凌晨2點多，當時駕駛高速行駛，先擊飛2支電桿、再撞破變電箱，車子轉4圈半再倒退嚕逆向衝上中央分隔島才停止，過程中還擦出一道道火光，而肇事駕駛竟搭小黃落跑。

警消據報後到場，道路上橫躺2支撞斷電線桿、變電箱撞毀，白色轎車則在上百公尺遠的分隔島上，右前及前車頭、右側車門受損，右前車輪脫落；零件噴飛一地，現場一片狼藉，駕駛座車門早已打開、駕駛不見身影。

▲轎車自撞地面擦出一道長長的火花。（圖／民眾提供）

警方依據車牌並調閱沿線監視器，昨(4)日找到該名男駕駛，駕駛說，當下一時恍神，衝撞變電箱及電線桿，飽受驚嚇，立即去醫院檢查，警詢後，依道路交通管理處罰條例第62條，汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處1000元以上3000元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照一個月至三個月。

▲男駕駛自撞後不見人影。（資料圖／記者唐詠絮翻攝）

▲男駕駛稱恍神衝撞變電箱及電線杆。（資料圖／記者唐詠絮翻攝）