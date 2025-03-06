印尼少婦國中畢業當密醫！裝牙套收5千元還到府服務　下場曝光

▲印尼籍媽媽為同鄉進行補牙及裝牙套等醫療行為，遭判刑6月。（圖／翻攝自Unsplash）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名已婚懷孕4月印尼籍年輕媽媽，僅國中畢業，平日在工廠工作，卻在臉書及抖音等社群平台上開設粉專，進行牙齒矯正及補牙等醫療行為，裝牙套收5000元，補牙1500元，可到府服務，為多名同鄉進行裝牙套，遭專勤隊查獲，法院依違反醫師法判6月徒刑，緩刑2年，沒收4萬不法所得。

判決書內容指出，該名印尼籍女子未領有我國牙醫師執照，不得執行口腔外科及矯正牙齒等醫療業務，竟基於非法執行醫療業務之犯意，在臉書開設粉專張貼矯正牙齒照片並在抖音上傳為病患矯正牙齒過程影像。

她發文表示可自行替患者進行「僅有牙醫師」可進行的矯正牙齒、補牙等醫療行為，甚至可貼心的到府服務，裝設牙套5000元，補牙1500元，自2023年1月，至2024年7月12日，曾為至少有7名同鄉朋友裝設牙套，民眾得知後檢舉全案才曝光。

法官審酌被告不具合法牙醫師資格而執行醫療業務，對於病患身體健康造成潛在性危險，所為實不足取，考量其犯後坦認犯行，工廠打工月收入28,000元，已婚，目前懷孕4個多月，依違反醫師法判處6月徒刑，緩刑2年，並需支付6萬元罰金，沒收其非法所得4萬元，緩刑期間接受保護管束，刑期執行完畢或赦免後驅逐出境。