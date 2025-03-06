　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

印尼少婦國中畢業當密醫！裝牙套收5千元還到府服務　下場曝光

▲▼牙醫拔牙。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲印尼籍媽媽為同鄉進行補牙及裝牙套等醫療行為，遭判刑6月。（圖／翻攝自Unsplash）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名已婚懷孕4月印尼籍年輕媽媽，僅國中畢業，平日在工廠工作，卻在臉書及抖音等社群平台上開設粉專，進行牙齒矯正及補牙等醫療行為，裝牙套收5000元，補牙1500元，可到府服務，為多名同鄉進行裝牙套，遭專勤隊查獲，法院依違反醫師法判6月徒刑，緩刑2年，沒收4萬不法所得。

判決書內容指出，該名印尼籍女子未領有我國牙醫師執照，不得執行口腔外科及矯正牙齒等醫療業務，竟基於非法執行醫療業務之犯意，在臉書開設粉專張貼矯正牙齒照片並在抖音上傳為病患矯正牙齒過程影像。

她發文表示可自行替患者進行「僅有牙醫師」可進行的矯正牙齒、補牙等醫療行為，甚至可貼心的到府服務，裝設牙套5000元，補牙1500元，自2023年1月，至2024年7月12日，曾為至少有7名同鄉朋友裝設牙套，民眾得知後檢舉全案才曝光。

法官審酌被告不具合法牙醫師資格而執行醫療業務，對於病患身體健康造成潛在性危險，所為實不足取，考量其犯後坦認犯行，工廠打工月收入28,000元，已婚，目前懷孕4個多月，依違反醫師法判處6月徒刑，緩刑2年，並需支付6萬元罰金，沒收其非法所得4萬元，緩刑期間接受保護管束，刑期執行完畢或赦免後驅逐出境。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
472 1 2407 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
雲云董座連刺10多刀！頸動脈、氣管貫穿　技術長當場喪命
30cm料理刀砍死技術長！雲云董座喉嚨貫穿　最新病況曝
志村健染疫亡5年「3億豪宅全拆光」　遺物只留1件
沈富雄突心肌梗塞！有「10大徵兆」別拖了
快訊／醫學生跑外送遭撞死！台中男無照又酒駕收押
新莊球場升級首公開！6大亮點一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

傳假訊息給21名親友「柯P接受性招待」挨告　屏東男下場曝

雲云董座狙殺技術長手法曝！談完給祝福　背後連刺10多刀奪命

30公分料理刀砍死技術長！雲云董座下狠手自殘　最新病況曝

調查局長陳白立職籃開球　號召上千熱血球迷共同打詐

快訊／無照又酒駕撞死醫學生肇逃！台中洗車工收押

金門駕駛未禮讓！擦撞內環小貨車畫面曝　濾水棒散落一地

機車卡進工程車！嘉義19歲女外送員擦挫傷送醫

高雄男晃神連撞2車　慘了！車上搜出57包毒品送辦

高雄轎車剎車失靈！90度甩飛撞進美甲店　6汽機車遭波及

阿兵哥摩鐵無套性侵人妻！　2原因獲判緩刑

#台13線 銅鑼段大貨車緩速轉彎 機車猛衝「撞進車底」

台中外送員深夜遭撞！車體扭曲變形 騎士噴飛身亡

派翠克神模仿GD新歌 「釣出本尊按讚」！

【難怪找不到？！】妹子男生區找鞋子見空鞋櫃嚇傻

學生過馬路驚險瞬間！　「先煞車再衝」惡劣駕駛硬闖紅燈

雲云科技董座砍殺技術長後自傷！　「口吐鮮血」送醫畫面曝

【求再次出道】曾是《紅孩兒》團員的爸爸 新年音樂+絲滑舞步太強了！

新娘指定把捧花送給閨蜜並獻上祝福♡

從小唸 #貴族學校 要花多少錢？

夾一口空氣餵寶寶 他細品後用奶音回：拜拜

傳假訊息給21名親友「柯P接受性招待」挨告　屏東男下場曝

雲云董座狙殺技術長手法曝！談完給祝福　背後連刺10多刀奪命

30公分料理刀砍死技術長！雲云董座下狠手自殘　最新病況曝

調查局長陳白立職籃開球　號召上千熱血球迷共同打詐

快訊／無照又酒駕撞死醫學生肇逃！台中洗車工收押

金門駕駛未禮讓！擦撞內環小貨車畫面曝　濾水棒散落一地

機車卡進工程車！嘉義19歲女外送員擦挫傷送醫

高雄男晃神連撞2車　慘了！車上搜出57包毒品送辦

高雄轎車剎車失靈！90度甩飛撞進美甲店　6汽機車遭波及

阿兵哥摩鐵無套性侵人妻！　2原因獲判緩刑

傳假訊息給21名親友「柯P接受性招待」挨告　屏東男下場曝

山上花園水道博物館淨水池櫻花群冒出花苞　即將迎來浪漫的粉色隧道

受台積電影響！他求問「006208買點」　網點出1關鍵：可刪App

幕後／吳沛憶迎戰罷免「外冷內熱」策略奏效　藍內耗自傷恐吞敗仗

捷報！花蓮學子勇奪聯合盃作文大賽四項大獎　高年組獲首獎

尹錫悅出獄返官邸！90度鞠躬「激動哽咽」握拳　嗑泡菜鍋抱狗入睡

直指郭智輝不適任應知所進退　黃國昌：請卓榮泰立即撤換

藍內參罷免民調危險了？　王鴻薇認提高警覺：加強跟選民交流

雲云董座狙殺技術長手法曝！談完給祝福　背後連刺10多刀奪命

港股回溫　港交所CEO：「金融中心遺址論」不攻自破

女友要求要吃「很多冬粉」她看完便當菜...下秒男友直接睡沙發

社會熱門新聞

雲云董座砍死技術長！律師見細節頭皮發麻

第三性公關入監慘遭7人侵犯！房長判7年10月

五股住宅深夜大火！火光竄天恐怖畫面

「騙助眠餵藥丸」性侵　男：有人控制我

醫學生跑Uber被撞死　酒駕肇逃男聲押

清華大一生校內墜樓身亡！

科技公司副總經理％％隔壁人妻！綠帽夫怒告

阿兵哥摩鐵無套性侵人妻！　2原因獲判緩刑

台中男醉倒路邊「背50萬現金」　身分曝光

才微笑謝技術長！負責人轉身怒砍死他

5人4hrs幹光5瓶威士忌　他暴斃

男運毒案判刑　律師：柯建銘之子為何沒事？　

「制服地圖」偷拍高中生！　盜照片露臉分享

毒品交易衝突花蓮1男遭砍傷　警圍捕逮4嫌

更多熱門

相關新聞

擊落電桿、電箱害斷訊　駕駛：我恍神

擊落電桿、電箱害斷訊　駕駛：我恍神

彰化秀水鄉(3日)凌晨一輛白色休旅車行經彰化秀水鄉彰鹿路時，高速行駛失控撞斷2支電線桿、變電箱，再往前猛衝百米，橫跨在中央分隔島上，造成1200戶電信網路全斷，駕駛肇事後搭小黃落跑，30多歲的肇事駕駛昨天（4日）到案，他聲稱因為恍神衝撞，驚嚇過度，當下去看醫生，遭警方依違反道交條例開罰。

黑衣男偷不到值錢物　竟掃落土地公婆

黑衣男偷不到值錢物　竟掃落土地公婆

不爽分手懸賞「睡過她的給1萬」惡男慘了

不爽分手懸賞「睡過她的給1萬」惡男慘了

法律顧問扮律師！幫人妻打離婚官司挨告

法律顧問扮律師！幫人妻打離婚官司挨告

即／國1彰化段3車追撞！4人傷送醫

即／國1彰化段3車追撞！4人傷送醫

關鍵字：

彰化密醫牙醫醫師法印尼牙套

讀者迴響

熱門新聞

網紅高喊「台灣是中國的」　品牌切割

黑絲「長沙花魁」爆紅！40男排隊塞滿小巷

雲云董座砍死技術長！律師見細節頭皮發麻

第三性公關入監慘遭7人侵犯！房長判7年10月

五股住宅深夜大火！火光竄天恐怖畫面

打開包裹　數十根「透明鋼針」瞬間插入他眼球

「騙助眠餵藥丸」性侵　男：有人控制我

DK轟黃子佼別想復出

白敬亭章若楠太曖昧「爆正牌女友盯場」！

孕婦搭火車站著　「滿頭白髮先生」招手讓位身分曝

台客沖繩自駕遊　被租車業者列黑名單

「全台下3天」時間曝　2波雷雨鋒面接力

恐再下冰雹！　「鋒面掃全台」時間曝

倒春寒！　挑戰寒流時間曝

她38歲就退休環遊世界　從3000萬滾到4500萬

更多

最夯影音

更多

#台13線 銅鑼段大貨車緩速轉彎 機車猛衝「撞進車底」

台中外送員深夜遭撞！車體扭曲變形 騎士噴飛身亡

派翠克神模仿GD新歌 「釣出本尊按讚」！

【難怪找不到？！】妹子男生區找鞋子見空鞋櫃嚇傻

學生過馬路驚險瞬間！　「先煞車再衝」惡劣駕駛硬闖紅燈

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面