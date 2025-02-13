你的心靈缺什麼？心測選圖一秒找出超準答案

▲來玩心理測驗！一張圖藏著你的內心需求，快來測測看。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

試著想像自己最想要的東西，有些人腦海裡會接連浮現出許多畫面，而有些人則會專注在一個特定的物品上。小時候，我們渴望的往往是「玩具」這類具體的物品，但隨著年紀增長，所嚮往的事物也變得更加多元，甚至超越了「物質」的範圍。那麼，現在的你最渴望的究竟是什麼呢？不妨來玩日本網站《TRILL》的心理測驗找答案。

Q：請以直覺回答覺得以下圖形最像什麼？

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1、汽車的遙控鑰匙

2、一扇門

3、機器人的臉

4、一張床

選好了嗎？往下看解答！

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選「汽車的遙控鑰匙」——你渴望的是「非日常體驗」

如果你看到的是汽車的遙控鑰匙，代表你現在最渴望的是「非日常」的體驗。雖然你的日常生活充實，但內心仍隱隱感到疲憊，渴望來一場放鬆又能充電的小旅行，讓自己徹底跳脫日常節奏，好好沉浸在新鮮的體驗裡。你是個擅長應對各種狀況、處事圓滑的人，懂得安排工作與娛樂的時間，生活節奏相當有效率。不過，真正能讓你全然沉浸、完全放鬆的時間卻不多。

也許你一直想規劃幾天假期去旅行或露營，卻總是因為各種事情分身乏術，難以抽身。若是近期有機會安排幾天假期，不妨大膽踏出舒適圈，給自己一場完全不同的體驗，會讓你感到前所未有的滿足！

選「一扇門」——你渴望的是「朋友」

如果你覺得這個圖形像一扇門，代表你現在最渴望的是「朋友」的陪伴。你希望身邊有可以隨時約出來吃飯、喝酒、聊天的好友，但可能發現，當下並沒有這樣的人選。你是個體貼、顧慮他人感受的人，因此每次想約朋友時，總會猶豫對方是否方便，甚至擔心會打擾別人。特別是當朋友已經成家立業後，約見面變得更加困難，於是你往往選擇作罷。但其實，你內心還是很希望能與朋友共享歡樂時光。

事實上，許多朋友應該都會很樂意被你邀約，可能只是你自己覺得「約人好麻煩」。試試看直接簡單地問一句：「今天有空嗎？」不要害怕被拒絕，或許會有意想不到的驚喜。此外，也可以考慮參加興趣社團或學習新技能，讓自己認識更多志同道合的新朋友！

選「機器人的臉」——你渴望的是「金錢」

如果這個圖形讓你聯想到機器人的臉，那麼你現在最渴望的很可能是「金錢」。或許最近經濟壓力讓你有些焦慮，無論是家庭開銷變多，還是發現自己的消費習慣需要調整，你正在思考如何增加收入、改善財務狀況。你是個充滿好奇心、喜歡新鮮事物的人，經常會被網路上的商品吸引，導致總是在「想買」和「忍住」之間拉扯；不過，現實是金錢有限，因此最近你可能有更多必須克制的時候。

或許可以試著從根本上改善財務狀況，例如重新檢視收支、建立記帳習慣，看看哪些開銷可以減少。另外，也可以思考是否有增加收入的可能，例如找兼職、副業，或是提升專業能力來爭取更好的薪資待遇。只要逐步調整，經濟壓力應該會慢慢減輕！

選「一張床」——你渴望的是「休息」

如果你覺得圖形像是一張床，代表你現在最需要的就是「好好休息」！可能你最近身心疲憊，雖然有休假，但總有各種事情填滿時間，導致真正能放空的時刻少之又少。你是個負責任、認真的人，習慣把事情做到最好，這樣的個性讓你在職場上備受肯定，但也容易累積壓力，導致休息的時間總是不夠。即使好不容易有一天休假，你可能也會覺得自己無法真正放鬆，最終一天就這樣無意識地滑過去了。

除了確保自己有休息的時間外，更重要的是安排「有品質的休息」。例如，可以去附近的溫泉放鬆一下，或是選擇一間氣氛好的餐廳，享受一頓悠閒的美食，讓身心得到真正的紓壓。不需要花大錢或安排太麻煩的行程，輕鬆的小確幸就能讓你充滿能量！

這個測驗的結果準確嗎？不管你的答案是哪一個，都希望你能好好傾聽自己的內心，並適時給自己想要的東西。生活需要平衡，無論是非日常的體驗、朋友的陪伴、金錢的穩定，還是純粹的休息，找到屬於自己的節奏，才是最重要的。