讓身心靈極致享受　「百年廢墟」開啟魔法結界六感新體驗

▲十鼓擊樂團3月推出全新力作，跨時空的「百年廢墟」限定專場演出將讓老糖廠廢墟幻化為魔法世界。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

獨特的環境劇場設計，將魔法與藝術融為一體，帶來最神秘、最震撼的「魔法夜祭2.0」，十鼓擊樂團3月推出全新力作，跨時空的「百年廢墟」限定專場演出將讓老糖廠廢墟幻化為魔法世界。

十鼓擊樂團表示，這場跨越現實的震撼盛宴，開賣之際票券幾近完售，席次所剩無幾，十鼓希望將魔法夜祭的活動打造成南台灣夜間定目劇的指標性演出。

十鼓擊樂團團長謝十表示，此夜祭的靈感源於中東的古老世界觀，那片位於歐亞交界的文明搖籃，同時孕育著神祕的結界之力。百年糖廠的廢墟在時空的轉換中化作虛空之界，帶領觀眾穿越人與神魔之間千年的交鋒：在術士、魔法與巫術交織的儀式中，見證人類在信仰與挑戰間，探索真理、凝聚文明的力量。垂直構成的虛空平行宇宙隨著踏入時空結界的每一步轉換變化，一個古老而深邃的故事由此揭開……。

這場演出是十鼓擊樂團繼二０二三年「魔法夜祭」後推出升級2.0版，攜手跨界團隊「滯留島舞蹈劇場」及「少林長拳門-力行武術總會」，融合舞蹈、武術、馬戲、人聲等元素，為觀眾打造一場前所未有的六感盛宴。

十鼓擊樂團表示，演出將於3月13日晚上7時30分在十鼓文創園區登場，另還推出限量一百套的魔法饗宴，邀請觀眾透過舌尖滋味與魔法邂逅。