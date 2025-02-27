　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

讓身心靈極致享受　「百年廢墟」開啟魔法結界六感新體驗

▲十鼓擊樂團3月推出全新力作，跨時空的「百年廢墟」限定專場演出將讓老糖廠廢墟幻化為魔法世界。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲十鼓擊樂團3月推出全新力作，跨時空的「百年廢墟」限定專場演出將讓老糖廠廢墟幻化為魔法世界。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

獨特的環境劇場設計，將魔法與藝術融為一體，帶來最神秘、最震撼的「魔法夜祭2.0」，十鼓擊樂團3月推出全新力作，跨時空的「百年廢墟」限定專場演出將讓老糖廠廢墟幻化為魔法世界。

十鼓擊樂團表示，這場跨越現實的震撼盛宴，開賣之際票券幾近完售，席次所剩無幾，十鼓希望將魔法夜祭的活動打造成南台灣夜間定目劇的指標性演出。

▲十鼓擊樂團3月推出全新力作，跨時空的「百年廢墟」限定專場演出將讓老糖廠廢墟幻化為魔法世界。（圖／記者林東良翻攝，下同）

十鼓擊樂團團長謝十表示，此夜祭的靈感源於中東的古老世界觀，那片位於歐亞交界的文明搖籃，同時孕育著神祕的結界之力。百年糖廠的廢墟在時空的轉換中化作虛空之界，帶領觀眾穿越人與神魔之間千年的交鋒：在術士、魔法與巫術交織的儀式中，見證人類在信仰與挑戰間，探索真理、凝聚文明的力量。垂直構成的虛空平行宇宙隨著踏入時空結界的每一步轉換變化，一個古老而深邃的故事由此揭開……。

▲十鼓擊樂團3月推出全新力作，跨時空的「百年廢墟」限定專場演出將讓老糖廠廢墟幻化為魔法世界。（圖／記者林東良翻攝，下同）

這場演出是十鼓擊樂團繼二０二三年「魔法夜祭」後推出升級2.0版，攜手跨界團隊「滯留島舞蹈劇場」及「少林長拳門-力行武術總會」，融合舞蹈、武術、馬戲、人聲等元素，為觀眾打造一場前所未有的六感盛宴。

十鼓擊樂團表示，演出將於3月13日晚上7時30分在十鼓文創園區登場，另還推出限量一百套的魔法饗宴，邀請觀眾透過舌尖滋味與魔法邂逅。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
516 2 6020 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
柯爸頻問「文哲在哪裡」柯媽哽咽　陳佩琪曝：婆婆有失智症狀
快訊／通法寺住持釋煌智頭昏出狀況　法院開聲押庭前急叫救護車
醫嘆「開刀房神隊友」一個個走了！恐遇3大慘況
板橋驚見「7隻品種貓遺體」！散落馬路上
福建17條新惠台　線上換居住證、允許台灣業者開廣電製作公司
9罷免案未達門檻「清一色綠委」　還可補提「1次為限」
快訊／南韓金浦機場「發生火災」！　濃煙瀰漫機場跑道

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台23線小天祥路段邊坡掛網施工！　3／3～14毎日2時段整點放行

承億集團攜手台灣藝術家　《樹梢上的藝術獵人》2／27開展

嘉義市大學暨高中特色博覽會　3月8日港坪運動公園登場

讓身心靈極致享受　「百年廢墟」開啟魔法結界六感新體驗

防災交流！德國前市長率團拜會花蓮縣府　讚嘆災害應變效率

嘉義市營利事業銷售額突破三千億大關　連六年破紀錄

運動風氣從小扎根　嘉義市推動運動社團...培養學童運動習慣

嘉義地檢前進校園　宣導反毒及防詐騙

保障人畜健康！花蓮犬貓狂犬病預防巡迴注射啓跑　各場次出爐

花蓮搜救犬Fancy通過IRO高級評測　展現精實救援實力

砂石車闖紅燈撞機車 騎士送醫搶救不治 #土城

土城 #砂石車 闖紅燈釀禍！騎士遭撞搶救不治

2名女性朋友才下車就出事！　37歲男開BMW失控撞4車

籃籃啦啦隊生涯最後一舞　見中華隊晉級淚灑應援告別

【水泥包膜？】#桃園 工地爆模！ 15車遭波及車主氣炸

男僅訂單程機票去柬埔寨　航空公司＋航警聯手攔阻

恭喜 #中華隊 #晉級 2026 #WBC ！大家拿到「晉級門票」的反應超可愛XD

禾浩辰遭問鬼鬼生女　蔡昌憲幫救場：不敢問

#內湖 女直衝左轉道猛撞2車！女騎士夾斷腿送醫

納豆.依依登記結婚「忘帶身分證」　驚險壓線：跟我們的人生一樣！XD

台23線小天祥路段邊坡掛網施工！　3／3～14毎日2時段整點放行

承億集團攜手台灣藝術家　《樹梢上的藝術獵人》2／27開展

嘉義市大學暨高中特色博覽會　3月8日港坪運動公園登場

讓身心靈極致享受　「百年廢墟」開啟魔法結界六感新體驗

防災交流！德國前市長率團拜會花蓮縣府　讚嘆災害應變效率

嘉義市營利事業銷售額突破三千億大關　連六年破紀錄

運動風氣從小扎根　嘉義市推動運動社團...培養學童運動習慣

嘉義地檢前進校園　宣導反毒及防詐騙

保障人畜健康！花蓮犬貓狂犬病預防巡迴注射啓跑　各場次出爐

花蓮搜救犬Fancy通過IRO高級評測　展現精實救援實力

僅出道3天就遭毀謗造謠！　SM娛樂守護新人女團：全面提告不寬待

王子被問邱宇辰新緋聞　突爆「我交往過的也不差」

台23線小天祥路段邊坡掛網施工！　3／3～14毎日2時段整點放行

眼睛又紅又癢！擺脫過敏性結膜炎　中醫教如何舒緩+改善體質

李嘉誠連五年蟬聯香港首富　蔡崇信身價增加最多

對岸關注我漢光演習大動員　陸國防部正告民進黨：早晚收了你！

瑀熙出國「iPad忘帶下飛機」　大哭PO求救文：怎麼處理比較好？

快訊／通法寺住持釋煌智頭昏出狀況　法院開聲押庭前急叫救護車

快訊／柯文哲聲請解除禁見奔父喪！陳佩琪當庭曝：婆婆有失智症狀

女行員「偷走客戶保險箱」1451萬現金！　日本瑞穗銀行認了道歉

男僅訂單程機票去柬埔寨　航空公司＋航警聯手攔阻

地方熱門新聞

台灣燈王在嘉義　文化公園展出至3月17日

流感疫情持續延燒網友力薦阿嬤防疫神物

九族櫻花祭228連假起迎最後花況高潮

國姓農會文創園區重整開幕啟用

金門國家公園賈村營區修復　重現國軍戰鬥訓練場

永清高中許弼荏　完全自習考取雙榜首

民進黨派莊瑞雄進駐輔選　力拼2026台東縣長

雲林沒「雲林市」竟是被南投搶走

織一片生態綠網　林業保育署台東分署植樹月贈苗資訊搶先看

台南女化學槽車司機為自己贏得未來

金管會建議ATM提款轉帳需露全臉黃偉哲籲銀行合作打詐

新北萬金杜鵑2／27開展　花藝亮點全攻略曝

南投衛生局籲孕產婦注重職場心理健康

藝群集團董座王正坤醫師受邀成大企管顧問班授課

更多熱門

相關新聞

即／彰化最大危樓拆除出人命　男14樓墜落爆頭亡

即／彰化最大危樓拆除出人命　男14樓墜落爆頭亡

彰化最大危樓黃金帝國大樓，正在進行圍籬拆除作業，昨(24日)深夜有一名年約30歲男子騎機車、摸黑進入大樓頂樓，在大樓後側不明原因跌落，再遭7樓外鐵樑勾住上衣再摔落到一樓，頭顱破裂、臟器外露，全身赤裸，倒臥在一樓警察宿舍外，上午有民眾發現報警，但警消到場時，已經明顯死亡，警方根據車牌已通知家屬並報請檢方相驗遺體，進一步釐清案情。

花東親子旅遊首選　童部野放部落體驗線上開賣

花東親子旅遊首選　童部野放部落體驗線上開賣

彰化最大危樓要拆了　黃金帝國18日開拆

彰化最大危樓要拆了　黃金帝國18日開拆

你的心靈缺什麼？心測選圖一秒找出超準答案

你的心靈缺什麼？心測選圖一秒找出超準答案

比心靈課程還狂！律師「見神秘力量」嚇壞了

比心靈課程還狂！律師「見神秘力量」嚇壞了

關鍵字：

身心靈廢墟魔法結界體驗

讀者迴響

熱門新聞

大賣場停車場上演活春宮　男女主角身分曝

家樂福停車場「賓士開門」活春宮　業者提告

吃自助餐「2道菜」別夾！　營養師吐原因

洪總16年前一席話被罵翻！球迷：先知總是寂寞

騙國中生買飲料爆米花還暗槓　威秀影城認了

《花邊教主》蜜雪兒雀柏格離世

即／高雄碎屍案找到人頭了！身分待鑑識

警證實碎屍案找到「幾乎完整」人頭　地點曝

若中國攻打台灣？美國務卿「堅決表態」

中選會：19立委罷免案可進二階連署　9立委未達一階門檻

9旬翁剛下葬　4親人辦完喪事當晚全身亡

彰化大賣場「賓士活春宮」　被爆是賣場慣犯

限1天！全家咖啡買3送3、7-11買7送7

High咖轟節目組不要臉　吳宗憲4字回應

黃國昌慶祝中華隊晉級　攝影師諷「無恥政客」

更多

最夯影音

更多

砂石車闖紅燈撞機車 騎士送醫搶救不治 #土城

土城 #砂石車 闖紅燈釀禍！騎士遭撞搶救不治

2名女性朋友才下車就出事！　37歲男開BMW失控撞4車

籃籃啦啦隊生涯最後一舞　見中華隊晉級淚灑應援告別

【水泥包膜？】#桃園 工地爆模！ 15車遭波及車主氣炸

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面