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全台17萬女性遭職場性騷擾　婦團指「麥當勞性侵案」政府有責

▲▼現代婦女基金會及勵馨基金會透過實務觀察，針對性平三法修法滿1年以來，指出盲點和法規不足之處。（圖／記者林育綾攝）

▲現代婦女基金會及勵馨基金會透過實務觀察，針對《性工法》修法1年以來，指出盲點和法規不足之處。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

全台一年約17萬女性遭遇職場性騷擾，但實際通報申訴數僅1608件，等於「黑數」多達百倍！現代婦女基金會及勵馨基金會今（6日）舉行記者會，針對性平三法修法滿1年以來，指出盲點和法規不足之處。其中提到「麥當勞性侵案」其實政府也有責任，缺乏入場輔導機制、監督不足，很多企業不清楚如何採取作為，讓受害人離職後只能獨自面對和承受痛苦，造成無法挽回的悲劇。

●法案缺乏整合

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性別平等三法修正案上路滿一年，其中修法幅度最大的《性別平等工作法》（性工法），法規只提到地方主管機關應規劃整合相關資源，但勵馨基金會表示，在去年接獲1063通諮詢電話，發現被害人只能「自己逐一向各個窗口洽詢」，不但沒有達到整合目的，重述過程又加重心理創傷，甚至部分窗口提到，今年計畫未確認，相關補助和資源要等到4月才知道。

勵馨基金會執行長王玥好指出，資訊細節不清楚、補助資源不到位，讓許多被害人甚至雇主，都不清楚有哪些權益，更別說提出申請。建議主管機關要比照《性騷擾防治法》，明文規定各縣市政府「應」提供被害人保護扶助事項，不因為法源不同而有差別待遇，才能有效接住被害人。

●職場常見權勢性騷，被害人難以信任調查機制

另一方面，《性工法》規定除非行為人是「最高負責人或雇主」，否則被害人必須先向雇主提出申訴，由公司組成小組進行調查。然而內部調查人員參差不齊，是否具備「性平意識、相關法規知識」、是否中立客觀、有同理心等，一切都無從驗證。

在調查中，若行為人職務、職權比內部調查委員還高，也會使調查公正性受到質疑。因此，當被害人對公司申訴管道或相關人員專業度不信任時，也會影響申訴意願。

建議勞動部明定調查人員汰除標準，在內部委員品質把關上有具體改善措施，避免不適任人員影響案件處理品質，甚至造成二度傷害。

●企業防治態度消極、知能不足

現代婦女基金會董事王如玄也指出，依照勞動部112年調查報告顯示，全台一年約3.7%女性遭到職場性騷擾，男性為0.5%，換算下來，「女性約17萬人遭受職場性騷擾，但實際通報件數僅1608件」，等於未通報的「黑數」跟遭受性騷擾的人數，至少相差了百倍，看起來很多被害人沒得到應有的正義和救濟。

這一方面是企業的防治知能不足，缺乏有效應對機制。王如玄認為，政府應該建立更完善的輔導機制，因為許多企業並不是缺乏人力或物力，而是不懂如何採更積極的作為，避免傷害持續發生。

她提到「麥當勞性侵案」就是一例，後來遭到重罰百萬，就是因為企業以為只要懲處加害人，但是當加害人和受害人都非員工後，就缺乏後續作為。

王如玄說，「就算被害人離職，但被害人在受害當下是你的員工，就有義務提供法律諮詢、心理諮商等幫助」，但很遺憾該女離職後，獨自一人承受和面對這些痛苦，最後釀成無法挽回的悲劇。

因此她提到，政府其實有很大的責任，不但要強化入場輔導機制，也要加強監督，否則爆發這樣的悲劇，一旦被媒體揭露，民間抵制，對企業形象傷害也很大，也是每個企業難以承受。

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