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噁男性騷女子！見她嚇跑還追到家門口叫囂　鄰居氣炸用拖鞋狠扇臉

▲▼2名尼泊爾籍男子在馬來西亞性騷擾印度裔女子後，還追到對方家門口叫囂，最後遭女子家人和鄰居制伏對付。（組圖／翻攝自Facebook）

▲2名尼泊爾籍男子在馬來西亞性騷擾印度裔女子後，還追到對方家門口叫囂，最後遭女子家人和鄰居制伏對付。（組圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞日前發生一起性騷擾案件，2名尼泊爾籍男子涉嫌當街對一名印度裔女子​​做出淫穢手勢，並尾隨她回家、在住處外叫囂。幸運的是，女子的家人與鄰居及時出手，成功將這2名猥瑣的男子制伏，並交由警方處理。警方證實，這2名男子都是無業人士，也沒有合法的居留證件，目前已被扣留調查。

綜合當地媒體報導，從網上流傳的影片可見，事發當時，這2名嫌犯在一棟房子內被一群民眾包圍，2人衣衫襤褸、神情狼狽，而憤怒的居民則不斷質問他們騷擾女子的企圖，部分民眾甚至對嫌犯拳打腳踢，還有一名女子用拖鞋狠扇他們的臉部。

當地警方隨後發布聲明，證實警方於2月26日下午6時04分接獲報案。報案女子表示，她在當地某租屋處遭一名尼泊爾籍男子性騷擾，隨後嫌犯還找來同夥，2人尾隨她回家並在住家籬笆外大聲叫囂。女子見狀，立即向家人及鄰居求助，最後成功制伏2人，並移交警方。

這起事件在網上曝光後，瞬間引發廣泛關注，不少網友對嫌犯的行為感到憤怒，並支持社區的自衛行動。根據警方調查，2名嫌犯的年齡分別為38歲與44歲，皆為尼泊爾籍，目前無業，也未持有任何身份證件，無犯罪前科。

警方現已援引《刑法》第509條（蓄意侮辱他人貞潔）及《1959/63年移民法令》第6（1）（c）條（非法入境及逗留）對此案展開調查，並延扣嫌犯14天至3月12日，以進一步釐清案情。

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