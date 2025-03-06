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變造身分證冒充「建設公司老董私生子」　無賴男騙60萬下場曝

▲▼彰化摩鐵雙屍命案，死者蘇男友人透露，蘇男有10多個債主，背下500多萬債務，還被影印備份身分證。（圖／記者許權毅翻攝）

▲身分證示意圖，非當事案件。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名徐姓男子（29歲）因缺錢花用，想在土地開發業界拓展人脈，竟找人將身分證修圖變造，不但把父親的名字改成京城建設董事長蔡天贊，還讓自己改姓蔡，以取信他人，他拿著假的身分證向張姓男子周轉60萬元，得手後卻神隱避不見面，張男查證後才發現一切都是騙局，報警逮捕徐男，法院審理後，依變造準國民身分證罪判徒刑6月，得易科罰金，緩刑3年。

判決指出，徐男2022年間透過網路找到一名幫人後製修圖、排版打字的林姓女子，請她協助變造自己的身分證，先將父親欄位的名字改成京城建設董事長「蔡天贊」，還將自己的姓由「徐」改成「蔡」，並製作了京城集團特別助理的名片。

同年9月間，徐男在土地開發的餐會上，認識一名張姓業者，他掏出名片，向張男謊稱自己是蔡天贊的私生子，但最近「手頭有點緊」，希望能「周轉」一下，還把變造的身分證傳給張男，以取信對方，張男見徐男是京城的少東，二話不說就借了60萬給徐男，希望建立交情。

徐男得手60萬後，到了該還錢的時候卻避不見面，張男透過管道向京城建設打聽求證，才知道蔡天贊根本沒有這樣的私生子，氣得報案。

檢、調循線逮捕徐男後，他坦承變造身分證騙錢，檢察官偵結將他依詐欺、偽造文書罪起訴，而幫徐男變造身分證的林女也被依偽造文書罪起訴。

法院審理時，徐、林兩人都坦承犯行，徐男被依變造準國民身分證罪處有期徒刑6月，得易科罰金，緩刑3年，向公庫支付12萬元，並應接受法治教育課程5場次，緩刑期間付保護管束。林女也被依變造準國民身分證罪處有期徒刑3月，得易科罰金，緩刑2年，應接受法治教育課程3參場次，緩刑期間付保護管束。可上訴。

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