獨／台中男假冒消防員！騙錢還闖民宅　霸占瑪莎拉蒂載妹畫面曝　

記者白珈陽／台中報導

台中市日前傳出1名25歲黃姓男子，涉嫌假冒消防員身分招搖撞騙，騙取多名女子財物，甚至還侵占瑪莎拉蒂名車。《ETtoday新聞雲》又接獲W姓被害女子指控，黃男不僅冒用消防員行騙，還多次擅闖租屋處，甚至撞門破壞門鎖，害得她整日擔憂，只能申請保護令自保。W女認為，若不制止黃男，恐有更多民眾被騙，決定勇敢站出來，防止有更多人受害。而黃侵占貴婦老闆的瑪莎拉蒂名車載女出遊的畫面也曝光。

▲黃開著瑪莎拉蒂載W女出遊，途中遭警方盤查，員警稱該輛車是通報失竊車輛。（圖／民眾提供）



台中市消防第六大隊黎明分隊近期在臉書公告，1名黃姓男子冒用消防員名義四處詐騙，提醒台中市民，經查詢消防局的人員中根本沒有該名黃姓男子，民眾若遇此人借貸，請立即向消防局求證或報警處理。

▲黃姓男子涉嫌冒用消防員名義進行詐騙。（圖／民眾提供）



▲台中市消防第六大隊黎明分隊近期在臉書發文公告。（圖／翻攝黎明消防分隊臉書）



記者初步查證，黃男從去年5月起，陸續對4名女子借款不還，其中1名王姓女子還被侵占1輛瑪莎拉蒂，氣得向消防分隊陳情告狀，沒想到分隊卻「查無此人」，王女只好轉向警方報案，去年12月間警方在路上盤查到黃，警詢後依侵占罪嫌函送台中地檢署偵辦。

本案經媒體報導，W女驚覺不只她1人受害，決定向《ETtoday新聞雲》投訴黃男惡行。W女指出，她與黃男在網路社群認識，起初覺得黃男心思細膩、注重小細節，也時常主動表明自己是消防員，傳送許多消防出勤的畫面給她，她因此認為黃人不錯，也誤信對方是消防員。

但在去年底，黃開著瑪莎拉蒂載她出遊，途中竟遭警方盤查，員警稱該輛車是通報失竊車輛，令她當場傻眼，黃事後還找理由說那輛車是1名富婆所有，因富婆一直打電話騷擾才將對方封鎖。

▲黃男涉嫌撞門破壞門鎖私闖民宅。（圖／民眾提供）



據查，該輛瑪莎拉蒂車主就是先前報案的王女，也是黃男的老闆，因住處裝修暫無法停車，黃主動稱有位置停車、可代為處理，未料後來卻藉故不還這輛新車要價超過400萬的瑪莎拉蒂車Ghibli（吉伯利），王女憤而報警。

然而在瑪莎拉蒂事件過後，黃男彷彿知道假面具被揭開，突然「畫風驟變」，W女說，黃男疑偷偷複製她住處的感應扣，趁她不在家時欲擅闖民宅，發現大門還有暗鎖打不開，竟暴力連用身軀撞門數次，直接把門撞開，除了導致門鎖損壞，還疑似竊走家中物品。

▲黃涉嫌把W女住處大門撞開，導致門鎖損壞。（圖／民眾提供）



這次難堪遭遇之後，W女除向法院聲請保護令，還連忙搬了家，豈料黃男得知W女新租屋處，又趁她外出時，從屋外圍牆攀爬至2樓房間，再次擅闖民宅，令她心生畏懼。

▲黃男得知W女新租屋處，涉嫌趁她外出時，從屋外圍牆攀爬至2樓房間，再次擅闖民宅。（圖／民眾提供）



此外，另有1名被害女子，與黃男是友人關係，黃跟女子誆稱「車子零件維修」、「沒錢吃飯」等理由借錢，陸續向女子共借了約4萬8000元，女子不堪負荷，向黃男要回錢時，黃卻又搞失蹤。

由於受害者越來越多，W女認為恐怕還有更多人沒浮上檯面，因此希望現身說法，提醒台中民眾不要再上黃的當，她也希望警方能協助注意黃男行蹤，別再讓黃為所欲為。