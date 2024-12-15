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爸外遇女員工「監視器傳來1聲音」　她崩潰：再熟悉不過了

▲▼租屋,雅房,套房,房門（圖／記者劉維榛攝）

▲爸爸竟帶小三與私生子，去原PO家裡。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

「從沒想過八點檔的劇情會發生在我身上！」一名女網友透露，爸爸前陣子放東西在她家，某天突然說要去拿，抵達後，寵物監視器APP跳通知，於是原PO順手開啟查看，卻發現爸爸偷偷摸摸蓋住鏡頭，甚至還聽見一對母子的聲音，而孩子說道「我要給爸爸親一下」，讓原PO崩潰又傻眼。

一名女網友在Dcard表示，目前她一人在外面住，某天上班突然接到爸爸電話，說要去原PO家拿東西，原以為只是日常，但後續卻揭開一樁家庭驚天秘密。

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原PO透露，家裡裝有一台寵物監視器，若感應有人進入屋內，APP就會跳通知，當下她順手打開來一看，「沒想到看到我爸鬼鬼祟祟地試圖想把監視器遮住」，最後用一頂帽子蓋住，然而爸爸疏忽了一點，監視器是能收音的。

原PO聽了好一會兒，「突然聽到一個女人和小孩的聲音，此時此刻我倒抽一口氣...這女人的聲音我再熟悉不過了」，是在自家公司待了10年以上的姊姊，且原PO靠聲音推算，小孩子約3至4歲。

正當原PO頭腦還一陣混亂的時候，爸爸開口說，「要跟媽媽回家了，過來給爸爸親一下！」孩子也用稚嫩嗓音撒嬌回應「我要給爸爸親一下。」

原PO直觀認為，孩子應該就是爸爸的私生子，並回想確實4至5年前，這位員工姊姊上班看起來很憔悴，後來就離職消失了，「現在想想一切都兜起來了！」

對此，原PO不知所措求問，該向哥哥姊姊討論，還是跟爸爸直接攤牌，並是否瞞著媽媽一輩子，「怕媽媽知道這件事會無法承受，加上媽媽身體也不太好，希望大家給點建議，真的沒有想過有一天會發生這種事情。」

底下網友熱議，「先顧好財產」、「怕媽媽承受不住就不要跟媽媽講了吧，但是可以跟爸爸攤牌」、「如果哥哥姊的個性，不是那種魯莽衝動的，那可以跟他們討論」、「建議先跟你的手足討論一下要不要跟媽媽說？爸爸那邊建議先搜集證據，好用來防範未來財產的分配」、「好刺激啊」；但也有人質疑真實性，「超瞎，外遇為什麼要在女兒的房子裡見面？」

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