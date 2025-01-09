暈船「短髮俏女警」！癡情男以為當爸　匯38萬才知全都假的

▲女嫌在社群軟體上傳大量身穿警察制服的照片，藉此博得被害人信任。（圖／翻攝自Hat Yai Focus，下同）



記者王佩翊／編譯

泰國一名21歲女子假冒成女警，透過交友軟體結識一名男子，並展開桃色詐騙，博得對方信任後，謊稱懷有男方的小孩，要求支付產前檢查的費用。被害人就這樣被騙走40萬泰銖（約新台幣38萬元），直到最後才發現對方不但沒有懷孕，甚至早就已婚，更不是什麼女警。

根據The Thaiger報導，泰國南部那拉提瓦府警方目前正在追緝一名女子，該名女嫌涉嫌冒充警察身分，詐騙另一名泰國男子超過40萬泰銖（約新台幣38萬元），還假稱懷有對方的孩子。

受害人表示，他在2023年底透過交友軟體認識了21歲的女嫌法提娜（Fatina Nanta-ariyakun）。對方自稱是女警，並化名為披差雅妮（Phitchayanit Boonyaratkalin），經常在社群媒體上分享自己身穿警察制服、在警察局工作的照片，讓受害男子信以為真。

為了博取受害男子的信任，她還特地偽造文件，將假名與假頭銜印在假文件上。

受害人指出，法提娜聲稱懷了他的孩子，要求他支付產前檢查與護理的各種醫療費用。為了增加說服力，她甚至出示了私人醫院開具的假懷孕證明。被害人信以為真，多次匯款給她，總金額高達40萬泰銖（約新台幣38萬元）。

隨著時間流逝，男子開始懷疑女子是否真的懷孕，親自聯繫醫院後才發現自己遭到欺騙。令他震驚的是，隨後他更發現，法提娜根本不是警察，不只職業，連姓名都是假冒的。

受害人指控，法提娜的母親知道女兒在騙人卻未加以制止，反而協助她隱瞞，並詐騙男子。

根據《泰國日報》報導，法提娜其實早就與一名軍人結婚，還從那拉提瓦府搬遷至夫家住，丈夫對她的謊言也全然不知情。

警方指出，接獲受害者通報後，曾經傳喚法提娜到警局說明案情。她最初承認詐騙，並表示願意與受害人協商還款，沒想到隨後便切斷了與被害人的聯繫，甚至封鎖他的所有聯絡方式。