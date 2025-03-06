京東徵才「要YOUNG的」　逾萬「實習生」職缺...最高月薪破4.5萬

▲京東啟動2025實習生計劃。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸電商「京東」集團昨（5）日宣佈，2025年京東「JD YOUNG」實習生計劃正式啓動，該計劃 將開放10000+可留用的實習職缺，3月到5月將集中開放5000餘個實習生額度。京東稱，目前入職北京的實習生，入職會進行3天的脫產培訓，其他城市在陸續開放中，同時，京東的零售、物流、科技、健康等業務板塊將採取一對一導師制。

《紅星新聞》報導，京東黑板報微信號稱，實習生計劃在今年3月到5月，將集中開放5千餘個實習生崗位。京東強調，產研實習生月收入過萬人民幣（約4.5萬元新台幣），在大模型、搜廣推、運籌優化、大數據、具身智能等領域開放崗位。

在實際實習工作職位上，京東透露，將覆蓋技術類（如算法、軟體開發）、採銷、物流供應鏈、產品經理、市場營銷、生態運營等，分佈在北京、上海、深圳、廣州、成都、西安等20多個城市。

對於京東開出高於「市場價」的實習職缺，和大陸《勞動法》是否有抵觸，引起不少人好奇。對此，有律師認為，公司使用實習生往往不被視為正式的勞動關係，不受最低薪資標準等相關法規約束，實習生待遇多由實習協議或雙方的約定而成，京東的高薪招聘，反而是具有吸引力的市場行為。