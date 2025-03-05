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高雄逾百職缺釋出！薪資上看5萬　26知名企業搶新媒體人才

▲▼ 高雄逾百職缺釋出「薪資上看5萬」　26知名企業搶新媒體人才。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄逾百職缺釋出「薪資上看5萬」。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

由高雄市政府青年局主辦的「職」求對決新媒體人才就業媒合會，今（5）日於鳳山行政中心大禮堂圓滿落幕。這次活動匯集HTC、霹靂布袋戲、iPASS一卡通、台鋼雄鷹、永慶房產集團高雄區四品牌、夢時代等26家知名企業，釋出超過百項職缺，吸引眾多青年求職者踴躍參與，現場媒合成功近300人次。

就業媒合會開幕儀式首邀台鋼雄鷹職業棒球隊到場應援，並由台鋼雄鷹吉祥物「TAKAO」與高市府青年局長林楷軒一同揭開序幕。透過傳遞、投擲與揮棒等象徵動作，期許青年能在媒合會中找到理想職缺，再創職涯精彩篇章。

林楷軒表示，今年以「新媒體」為主軸的媒合會，網羅科技、零售、文創、運動產業等多元領域，參與企業更開出優渥薪資與完善福利，吸引人才加入。

▲▼ 高雄逾百職缺釋出「薪資上看5萬」　26知名企業搶新媒體人才。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼媒合會開幕儀式由台鋼雄鷹吉祥物「TAKAO」與高市青年局長林楷軒攜手揭開序幕。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼ 高雄逾百職缺釋出「薪資上看5萬」　26知名企業搶新媒體人才。（圖／記者賴文萱翻攝）

他上台致詞時也舉例，自己昨（4日）天在四維行政中心市政會議宣誓就職時，因些微緊張誓詞唸得不盡如意，但事後青年局的小編「化腐朽為神奇」！那支短影片在不到1天時間內，已是今年以來青年局IG瀏覽數最高的影片：此外，全國首創「新媒體行銷管理師」證照，去年吸引近600名學員加入影音培訓，顯現新媒體人才將是未來市場趨勢。

會中，夢時代、新光三越等知名百貨業者，釋出行銷、企劃、小編、電商等職缺。承億酒店更開出月薪上看4.5萬的影音媒體專員職缺。

此外，科技與製造業龍頭HTC、燁輝、哈瑪星等企業，也廣招數位行銷與多媒體人才。三芳化學更開出突破5萬的月薪招募行銷業務管理師，優渥待遇展現企業對數位行銷人才的高度需求。

值得一提的是，本次參與企業之一的燁輝，其人資專員劉育瑋，正是「新媒體行銷管理師」證照的持證者。從學員身份轉變為企業 HR，親身見證這張證照的實用性與價值，並在現場積極尋找具備數位行銷能力的新血，展現證照對職場發展的助力。

另一方面，文創與運動產業，例如霹靂布袋戲、台灣知識庫、健身工廠等企業，也開出極具發展潛力與職涯前景的職缺，吸引對新媒體領域有興趣的青年挑戰自我。

▲▼ 高雄逾百職缺釋出「薪資上看5萬」　26知名企業搶新媒體人才。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高市青年局透過此次媒合活動，期許青年求職者都能尋得心目中的理想工作。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼ 高雄逾百職缺釋出「薪資上看5萬」　26知名企業搶新媒體人才。（圖／記者賴文萱翻攝）

本次受邀為媒合會開幕站台的台鋼雄鷹，不僅致力深耕高雄、推廣棒球運動，也大力支持新媒體發展。前（112）年9月，台鋼雄鷹就曾和高市青年局合作開設新媒體職涯講座，今年更加碼提供優質職缺，為高雄青年創造更多元就業機會。

高市青年局表示，針對新媒體職能培訓，轄下「K-TV高雄新媒體人才培育中心」除提供相關資源，還開辦「新媒體行銷管理師」證照強化求職者專業職能，至今已有1000名學員取得證照。

已結訓取證的陳又寧表示，國內現無統一新媒體證照，從業者只能報考Google、Facebook、LINE等，偏重後台操作與新技術類的官方認證。但青年局開設的「新媒體行銷管理師」證照，課程包括企劃撰寫、攝影實務，讓學員清楚認識新媒體產業，因此即使非本科系求職者在面試相關工作職缺時，「新媒體行銷管理師」證照會是加分大亮點。

青年局表示，未來將不斷強化新媒體與數位行銷培訓，期許高雄成為新媒體與數位產業的培育搖籃。此外，市府也會持續與企業攜手籌辦各類就業媒合活動，協助年輕世代掌握職場趨勢，順利入職心儀產業再創職涯高峰。

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