白宮國安顧問：「達成2條件」川普將考慮恢復軍援烏克蘭

▲美國白宮國家安全顧問瓦爾茲（Mike Waltz）表示，只要達成某些條件，川普就會考慮恢復對烏克蘭的援助。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

美國白宮國家安全顧問瓦爾茲（Mike Waltz）證實，總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基在白宮爆發爭吵後，美國近日隨即中止了軍事援助及情報分享，但他強調，如果烏克蘭願意重回和平談判桌，並順利建立某種信任機制後，川普就會考慮恢復對烏克蘭的援助。

綜合外媒報導，美國總統川普2月28日在白宮會晤烏克蘭總統澤倫斯基，沒想到在談論俄烏戰爭的議題時，雙方竟爆發激烈爭吵，最終鬧到不歡而散。事件發生後，川普隨即在3月3日宣布停止對烏克蘭的軍事援助，隨後又中止了美烏雙邊的情報分享。

白宮國家安全顧問瓦爾茲（Mike Waltz）表示，總統川普3月4日已收到了澤倫斯基的信件，信中顯示烏克蘭希望能重啟協商及簽署礦業協議，他認為這封信是「良好、正面的第一步」，美方已經開始討論和平談判的日期、地點等相關細節。

瓦爾茲還表示，他們正在嘗試建立一套「信任機制」，並將以此來測試俄羅斯的誠意，他雖然未明確說明信任機制的具體內容，但英法已提議在烏克蘭進行一個月的空中與海上停火，以觀察俄羅斯是否願意遵守，澤倫斯基也表示贊同這項提議。

瓦爾茲直言，只有看見烏克蘭與俄羅斯都有誠心進行談判，且和平談判確實有進展，並確立某種信任機制，川普總統就會考慮恢復對烏克蘭的援助，他強調「我們必須知道，雙方都在真誠地進行談判，爭取部分和平，然後是永久和平」。