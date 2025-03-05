台積電擴大對美投資　蔣萬安：中央應說明角色及應對措施

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

台積電總裁魏哲家日前在白宮宣布將擴大對美投資1000億美元，引發外界擔憂台積電恐變「美積電」。對此，台北市長蔣萬安（5日）喊話，大家都關心台積電赴美投資，「但大家更關心的是，中央政府的角色在哪裡？有沒有提出具體的措施？再接下來，如何預防產業的外移甚至空洞化的危機？」喊話中央政府應該清楚地向外界做說明。

蔣萬安下午出席2025雙北世界壯年運動會開閉幕典禮發表記者會前受訪表示，當年是因爲李國鼎先生擔任政委的時候，積極邀請張忠謀先生回台灣兼任工研院院長，在那個時候成立台積電，成爲今天的護國神山。

蔣萬安表示，台積電今天決定擴大在美國的投資1650億美元，大家都非常的關心，「但大家更關心的是中央政府的角色在哪裡，以及有沒有提出很具體的措施，再接下來如何預防產業的外移甚至空洞化的危機」，中央政府應該清楚地向外界做說明。

記者接著問道，怎麼看看傳出總統賴清德下令，要求民進黨各地方黨部要宣講，被認為是要與第二階段罷免結合？蔣萬安直言，台積電這次擴大投資及很多民生議題，才是真的需要賴清德總統出手。

蔣萬安強調，身爲台北市長，也一定和台北市國民黨籍的立法委員站在一起，全面來推動各項的市政，也謝謝國民黨籍的委員過去在中央積極的協助我們很多地方的建設，爭取相關的經費，「我想我們會持續一起努力、共同合作」。