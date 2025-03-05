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台積電擴大對美投資　蔣萬安：中央應說明角色及應對措施

▲▼2025雙北世紀壯年運動會開幕在即，台北市長蔣萬安新北市副市長劉和然今日出席開閉幕典禮發表記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

台積電總裁魏哲家日前在白宮宣布將擴大對美投資1000億美元，引發外界擔憂台積電恐變「美積電」。對此，台北市長蔣萬安（5日）喊話，大家都關心台積電赴美投資，「但大家更關心的是，中央政府的角色在哪裡？有沒有提出具體的措施？再接下來，如何預防產業的外移甚至空洞化的危機？」喊話中央政府應該清楚地向外界做說明。

蔣萬安下午出席2025雙北世界壯年運動會開閉幕典禮發表記者會前受訪表示，當年是因爲李國鼎先生擔任政委的時候，積極邀請張忠謀先生回台灣兼任工研院院長，在那個時候成立台積電，成爲今天的護國神山。

蔣萬安表示，台積電今天決定擴大在美國的投資1650億美元，大家都非常的關心，「但大家更關心的是中央政府的角色在哪裡，以及有沒有提出很具體的措施，再接下來如何預防產業的外移甚至空洞化的危機」，中央政府應該清楚地向外界做說明。

記者接著問道，怎麼看看傳出總統賴清德下令，要求民進黨各地方黨部要宣講，被認為是要與第二階段罷免結合？蔣萬安直言，台積電這次擴大投資及很多民生議題，才是真的需要賴清德總統出手。

蔣萬安強調，身爲台北市長，也一定和台北市國民黨籍的立法委員站在一起，全面來推動各項的市政，也謝謝國民黨籍的委員過去在中央積極的協助我們很多地方的建設，爭取相關的經費，「我想我們會持續一起努力、共同合作」。

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