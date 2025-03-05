崑山科大承辦「兩岸民辦高校校長論壇」　促進教育創新與永續發展

▲「第14屆海峽兩岸民辦私立高校校長論壇」，並由崑山科技大學承辦，3月4日在該校舉行論壇，透過議題探討教育理念推動、實踐及創新模式上的相互學習與資源共享。（圖／記者林東良翻攝，下同）



記者林東良／台南報導

為了促進教育資源的有效利用和教育品質提升，中華民國私立科技大學校院協進會攜手上海市民辦教育協會共同主辦「第14屆海峽兩岸民辦私立高校校長論壇」，並由崑山科技大學承辦，3月4日在該校舉行論壇，透過議題探討教育理念推動、實踐及創新模式上的相互學習與資源共享。

該次論壇共有來自兩岸民辦私立高校的校長與代表，及臺灣多所科技大學的教育界人士出席與會，本屆論壇主題為「面對未來：兩岸高等教育的挑戰、創新與永續發展」，由上海建橋學院朱瑞庭校長擔任主持人，並由龍華科技大學葛自祥校長進行分享，葛自祥校長提到，隨著工業4.0時代來臨，AI等新科技人才的需求也正在展開，除了輔導學生考取專業證照，更需要培育多面向的跨域技能，並提出創新的教育方針，讓課程朝向智數化發展，例如利用雲端資源和AI技術進行教學，疫情過後，國際合作機會也有所增加，學校應積極與國外大學合作，提升其學術影響力，以因應人才需求的轉變。

崑大鐘俊顏副校長指出，全球淨零碳排已成趨勢，該校不僅成立企業ESG輔導服務小組，協助國內廠商完成溫室氣體盤查、低碳化智慧化轉型與減碳路徑規劃，更於2023年成立「永續發展暨社會責任處」，並參與「ESG遠見共好圈」，同時獲頒會員證書。在節能方面，除了與台積電慈善基金會合作，陸續為臺南市偏鄉學校、非營利組織及社福機構更換節能燈具，校內更持續發展電動車技術，適逢今年創校60週年，更將啟用「電動車晶片模組暨充電樁研發製造人才培育基地」，凝聚產學研合作力量，共築永續未來。

上海市民辦教育協會秘書長王中強也以「從創新到發展，以助力學生永續發展為目標的雙創教育實踐」為題闡述自身見解，他認為教育應聚焦在創新創業教育與生涯發展教育，通過系統化的教育體系，激發學生的創新潛能，培育實幹型的專業人才；上海杉達學院副校長陳暐則強調校方教育藉由深化產教融合改革，訓練學生累積知識的應用能力與專業素養，並持續發展潛能，成為社會經濟發展所需的高品質應用人才。

論壇下午場次，在「高等教育的社會責任與永續發展使命」議題上，由文藻外語大學莊慧玲校長擔任主持人，上海立達學院、弘光科技大學、大仁科技大學、敏實科技大學針對議題進行發表；「高等教育創新與產學合作發展」主題則由樹德科技大學王昭雄校長擔任主持人，上海思博職業技術學院、上海濟光職業技術學院、上海震旦職業學院、上海東海職業技術學院、亞東科技大學及建國科技大學與現場貴賓進行交流與分享，透過議題探討拓展教育合作進會，促進學術資源共享，進而在社會發展中發揮正向影響力。此外，崑山科大也帶領各大學校校長及教育界貴賓參訪該校的國際咖啡認證中心、時尚藝廊等類產線基地，見證技職教育的豐沛成果。

崑大李天祥校長表示，校方始終致力於推動國際及高等教育合作，透過產學協作、技職教育深化與跨校聯盟建立，積極打造多元的學術與產業鏈結平台。藉由這次承辦論壇，讓所有參與的大專校院進行深度的學術交流，期待未來能與各界產官學研持續鏈結，拓展學術與人才培育的新格局，為學子營造更優質的學習環境，並共同為社會的進步與發展貢獻智慧與力量。