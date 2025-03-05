他驚覺「台灣鮮奶比啤酒還貴」！專家揭1關鍵：難降價

▲網友發現，全聯架上牛奶與鮮奶每單位容量算下來，都比600ml玻璃罐經典台啤還貴一些。（示意圖／翻攝Pexels）

圖文／CTWANT

鮮奶營養豐富還富含鈣質，因此許多人都會購買鮮奶。不過一名經常推薦全聯牛奶品牌的網友發現，「鮮奶每單位容量算下來，怎麼比台灣啤酒還要貴」。貼文引發熱議，有專家點出關鍵，認為台灣鮮奶因為有大型乳廠與通路之間議價機制這一關，使得零售價偏高。

該名網友在臉書社團「我愛全聯- 商品老實說」發文，表示「在全聯看了一下鮮奶價格，發現每單位容量算下來，差不多鮮奶的價格大約都比同家超市賣的600 ml玻璃罐經典台啤貴一些些的樣子」。

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原PO表示，自己看到今年新聞說的進口零關稅牛奶，「以前人在國外，其實喝過不少牛奶品項，像是德國、法國、紐西蘭、澳洲，日本，美國都是很常喝到的牛奶品項，因為接觸的品項多，也更常有機會喝到許多價格不貴而且味道很不錯的牛奶，因此自然很期待便宜又好喝的進口牛奶」。

原PO認為，台灣本地的鮮奶品項，特別是全聯架上的鮮奶，在品質和味道上都是很不錯的，但唯一就是價格略高，少了能像在國外夏天大口灌整瓶冰牛奶的爽感，在台灣本地的牛奶比較像精品，「但除了精品以外，偶爾也是會有想喝像大容量美國牛奶那種，能真正牛飲而又對荷包沒有負擔的選項，不過目前為止到全聯看，似乎好像還沒看到紐西蘭零關稅液態牛奶品項的樣子？如果有的話，其實也是會很想嚐試的，像之前有介紹過在全聯喝到的美國牛奶，其實品質方面也是不差的，但是後來都很少看到。」

貼文引發網友熱烈討論，不少人留言表示：「在台灣買鮮奶真的不便宜」、「已經改喝奶粉了」、「全球都知道在台灣買鮮奶是盤子行為」、「有些團媽會團鮮乳，少了通路費，價格親民，買過橋頭鮮乳跟開元鮮乳」、「即使是零關稅的紐西蘭牛奶進入台灣價格也便宜不到哪去，畢竟還得經過盤商這關」、「台灣都賣好貴」。

事實上，根據全球數據庫Numbeo的資料，台灣在2022年曾經是全球牛奶價格第二高的國家，每公升售價3.13美元（約新台幣103元），當時僅次於黎巴嫩（每公升5.07美元）。然而根據Numbeo最新（3月3日）更新的數據，台灣牛奶價格在過去一年已降至每公升2.92美元（約新台幣96元），目前排名全球第五，前三名分別為蓋亞那、巴貝多、牙買加及香港。

不過自2025年1月1日起，根據《台紐經濟合作協定》，紐西蘭進口牛奶將享有零關稅，進口鮮奶成本從每公斤14元降為0元。外界普遍預期，此舉將有助於降低台灣零售市場牛奶價格，但不少消費者發現，零售端的牛奶價格並未明顯下滑，引發對利潤流向的質疑。

對此，日前台大動物科學名譽教授徐濟泰也指出，紐西蘭進口乳品每公升80元即可獲利，但目前市場售價仍高於百元，顯示乳廠在市場需求穩定的情況下，並無降價壓力，「如果100元賣得掉，為何要賣80元？」

根據《FTNN新聞網》的報導，中華民國乳業協會秘書長方清泉說明，紐西蘭進口牛奶的價格應至少比國產牛奶低20元。然而由於大型乳廠與通路之間的議價機制，導致零售價格依然偏高。他強調，乳廠擁有定價主導權，無論價格如何變動，乳廠仍然是主要受益者。

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