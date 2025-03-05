盤點曹興誠捐清大1500萬始末　他曝5事實力挺：炒作為影響罷免結果

▲曹興誠。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

國民黨立委翁曉玲日前爆料，聯電創辦人曹興誠30年前，曾要捐款清大1500萬，但卻未實踐，曹興誠則澄清，當年聯電已依約捐款，而自己從未承諾個人捐款。對此，日本資深媒體人矢板明夫今（5日）整理事件始末年表，他也指出5點事實力挺曹興誠，他表示，合理推測，翁曉玲和清華大學，由於曹興誠擔任大罷免領銜人，刻意炒作，企圖破壞名譽、影響大罷免結果，居心叵測。

矢板明夫發文表示，自己將這件事的過程整理了一個年表，供大家參考。有關曹興誠董事長30年前曾經捐給清大1500萬元之事，至今還鬧得沸沸揚揚。現在，攻擊曹興誠的親中派各路人士，已經把論點從「曹興誠承諾捐款卻沒有履行、言而無信」，偷偷轉化成了「聯電的捐款，不能算曹興誠捐的」，這種做法，只能用「胡攪蠻纏」四個字來形容。

▼矢板明夫整理曹興誠捐款清大1500萬始末。（圖／翻攝自Facebook／矢板明夫，點圖放大)

接著，矢板明夫指出，下面要釐清幾個事實。第一、沈君山1995年向聯電董事長曹興誠募款，一開始就不是向他個人，而是希望聯電能夠幫助清大，而當時的曹興誠是聯電的決策者。

矢板明夫再指，第二、捐款人雖然是聯電，但沈君山、清華大學、以及聯合報等當時的媒體，為了強調「下棋做公益」這一佳話，在後來的宣傳之中，刻意突出曹興誠所扮演的角色，而沒有強調聯電。

矢板明夫提到，第三、在當時的社會認知中，即使是企業的捐款，也往往會強調董事長個人。比如說幾年前，郭台銘董事長捐贈疫苗。實際上是以鴻海和永齡基金會名義，但台灣的媒體經常強調「郭董捐疫苗」，很多藍營名嘴都在節目中表示過「謝謝郭董」。

矢板明夫說，第四、這件事一直是沈君山、清華大學，和媒體在宣傳。過去，曹興誠從來沒有對外提到過這件事情，所以，不存在曹興誠沽名釣譽、自我宣傳的事實。

矢板明夫強調，第五、合理推測，翁曉玲和清華大學，由於曹興誠擔任大罷免領銜人，而刻意炒作此事，明知捐款人是聯電，卻刻意強調「沒有找到曹興誠捐款的紀錄」，大肆炒作，企圖破壞曹興誠的名譽、影響大罷免的結果，居心叵測。

▼政治評論員矢板明夫。（圖／《豈有此呂》）