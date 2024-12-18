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糾纏28年！花蓮吉安鄉道路瓶頸打通拓寬　屆退老鄰長欣喜落淚

▲▼難通人車路段打通前情形。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

難通人車路段打通前情形。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮吉安鄉宜昌段721地號內的吉祥六街屬一段私人用地，因長年雜草叢生，僅留一條極窄小的路緣供人路行，成為居民生活莫大不便和消防安全隱憂，居住在此資深老鄰長深深期盼可以在他卸任前完成打通。終於在鄉長游淑貞與縣府、中央共同協力下，成功達成這段瓶頸道路的拓寬與通行，解決了二十餘年來的交通難題。

▲▼難通人車路段打通前情形。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

▲▼打通且拓寬後情形。

工程總經費620.38萬元，包括內政部國土管理署補助315.9萬元、縣府配合款198.87萬元，以及鄉公所自籌的105.61萬元。

游淑貞日前偕同縣府建設處長鄧子榆、周駿宥議員、黃志源村長及詹益萬代表、余震華代表們進行會勘，檢視道路完工品質以符合設計安全需求，確保鄉親路權之安全到位。此施工範圍不僅包括瓶頸段的道路拓寬，還進行了排水溝改善，並增設行人專用道專區。

▲▼難通人車路段打通前情形。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

縣府建設處長鄧子榆指出，該道路鄰近南山一街與吉祥六街，周邊住宅密集，且靠近學校與火車站，對當地居民的通勤與生活便利性至關重要。他肯定吉安鄉公所團隊的努力，讓居民期盼多年的路網規劃終於所願實現。

「等了28年，終於打通了！」服務53年即將屆齡退休的老鄰長林達雄欣喜流淚，對於期盼了數十年的道路開通欣慰至極，稱這是他最好的「退休畢業禮物」。他特別感謝游淑貞鄉長傾聽民意，積極爭取經費，突破多方阻力，為居民帶來便利與安心。

游淑貞獻上滿滿的感謝，在中央與縣、鄉、村、鄰共同努力下突破困難！而8米道路拓寬首要面臨的就是土地購買問題，因此510.38萬的土地價購取得，首要感謝縣政府給予地方配合款70%補助，讓地方建構社區道路暢通，打通必要的瓶頸環帶，及周駿宥議員多次在議會提案協力，和村長、鄰長多次溝通地主用公告地價取得，更在代表會支持下通過自籌預算！

道路開通象徵鄉政團隊推動基礎建設的決心與成果。交通安全與生活便利性是鄉親共同所願。
 

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