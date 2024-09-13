「我們從河而來：流域千年．文化共筆」國際論壇　交流治理經驗

▲台南400文化治理特展「我們從河而來：流域千年．文化共筆」，於9月13日、14日在台南市美術館2館跨域展演廳舉行為期兩日的國際論壇。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南400文化治理特展「我們從河而來：流域千年．文化共筆」，於9月13日、14日在台南市美術館2館跨域展演廳舉行為期兩日的國際論壇，首日上半場邀請到日本知名景觀設計師兼建築師吉村伸一，以及「Groundwork三島」常務董事渡邊豐博，分享以「河川做為區域發展的骨架：日本城市與河流的銜接與再生」為主題的經驗。

下半場則由荷蘭藝術家暨城市規劃師Jan Derk Diekema，以及「北海大使館」計畫策展人Harpo 't Har，分享面對氣候變遷時荷蘭的創新治理模式及社會溝通策略。論壇第二日的上半場，由馬來西亞社區教育工作者庄白祺與古蹟修復建築師黃木錦，探討自然與文化遺產的挑戰；下半場則邀請成大考古學研究所特聘教授劉益昌、顧食小舖創辦人葉杏珍，以及古都保存再生文教基金會執行長顏世樺，帶來從台南歷史出發的新視角分享。

為期兩天的國際論壇，聚焦於兩大核心主題：「流域治理」與「流域文化」。第一天邀請到來自日本、荷蘭的講者於城市規劃結合生態治理（Ecological Governance）的經驗進行對話。分享政府、藝術家與地方團體角色的創新方法和視野，也探討這些案例背後的規劃設計、社會溝通過程，以及公私協力的運作情形。第二天則邀請馬來西亞講者就流域文化主題，聚焦於港口城市在貿易與經濟發展之際，如何維持族群聚落、歷史保存以及河海生態系統的平衡。

在本次論壇的最後一場次透過台灣講者的經驗與本次展覽「從河而來」的主題相呼應，從地質考古史觀、大跨度視角探討台南地理及風土、城市歷史發展與河流之間的關係。

本次論壇集結了海內外頂尖的河川治理與城市再生專家，深入探討河川在區域發展中的重要角色，並分享了其在自然與文化保護方面的實踐經驗。兩日的論壇除引發廣泛的討論外，亦啟發更多關於如何將河川治理與區域發展相結合的思考，本次論壇的成功舉辦為未來國際間的交流合作奠定了基礎。

活動詳情請至臉書「我們從河而來：流域千年．文化共筆」粉絲專頁（https://www.facebook.com/bornbytheriver）查詢。