台中烏日「阿飄路」將拓寬　市府砸8億元今動土

▲台中市長盧秀燕為慶祝中華隊得金牌，今天穿中華隊服主持成功西路拓寬工程開工典禮。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

台中市烏日區成功西路是連接台中工業區、大肚山望高寮和烏日第九公墓的重要道路，但道路狹窄彎曲，最窄處僅3.5公尺，且又通過公墓區，被當地居民稱「阿飄路」，多年來民眾陳情，希望拓寬改善。台中市府決定斥資8億元進行拓寬工程，市長盧秀燕今(25)日身穿中華隊棒球球衣，主持拓寬工程開工典禮，一起慶祝「成功西路」拓寬工程與中華隊的成功勝利。

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▲成功西路是連接台中工業區、大肚山望高寮和烏日第九公墓的重要道路，但道路狹小、事故不斷，又經過公墓區，被稱為阿飄路。（圖／記者游瓊華攝）



盧秀燕表示，路若通，子孫才會成功！此次道路拓寬後，除強化烏日區至工業區及東海商圈的交通串聯，提升行車安全和通行便利性，也將增設自行車道，使分流更安全。市府編列8億120萬元預算，推動成功西路的成功嶺新訓中心至烏日第九公墓路段的拓寬工程，紓解交通瓶頸，提升通行安全。

▲盧秀燕穿上中華隊贈送的隊服跑行程，也提到感謝中華隊對國家的貢獻。（圖／記者游瓊華攝）



盧秀燕補充，烏日區是她的故鄉，許多重大建設如社會住宅、運動中心、公托幼兒園、綜合社會福利館等陸續開工與完工中。此外，她身著中華隊棒球球衣跑行程，與市民分享昨日中華隊在世界棒球12強冠軍賽中完封日本獲得冠軍的喜悅，正好這條拓寬道路名為「成功西路」，一同慶祝拓寬工程與中華隊的成功勝利。

建設局長陳大田指出，成功西路是前往烏日第九公墓的必經之路，每逢清明節常因掃墓造成交通堵塞。此次道路拓寬工程將縮短烏日區與龍井區、西屯區、南屯區之間的行車時間。

建設局說明，烏日區成功西路拓寬工程從成功領新訓中心門口到第九公墓，長度約2.55公里，寬度15公尺，並設置2.5公尺寬人行道及1.25公尺寬自行車專用道，工程總經費計8億120萬元，預計115年10月31日前完工。