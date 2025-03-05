屏東婦就醫忘記機車停放處又迷路　東港警找回人車

▲東港警分局東濱派出所所長吳東儒、警員蘇子煌找到王婦及機車 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

王姓婦人到醫院看病，找不到機車報警，東港警分局員警獲報趕到，她說要趕時間去就醫，要員警繼續幫忙，員警找到機車，等了2小時未見她回來，趕到醫院內找人，醫師也在等她來看檢驗報告，員警最後聯絡上她家人前來一起找人，在醫院旁邊的一家百貨量販店路口找到她，大家都鬆了一口氣。

東港警分局東濱派出所所長吳東儒、警員蘇子煌日前於安泰醫院執勤時，遇到73歲王姓婦人慌張的向警方稱自己停放在醫院內的機車不見了，因要先去看醫生，請警方幫忙找車。

警方表示，王婦所騎機車停放於安泰醫院內，經警方於安泰醫院內外大規模徒步找尋，終於在醫院外面爭鮮壽司店前發現老婦的機車。約莫過了2小時，仍未見她回來，前往診間詢問。

醫師表示，也在等她回來看報告。再前往醫院各處找尋也未發現蹤跡，院方也協助聯絡她的兒子到院找尋；所幸警方在中正路上的寶雅百貨旁路口找到她；隨後將她交由趕來的兒子照顧，並再三叮囑家屬，「婦人疑似有失智情形，務必多加照顧以防再次走失」。



東港警分局表示，家中若有長者，應隨時多加關懷、照顧，平時可讓家中長輩配戴有基本資料及家屬聯繫方式手鍊，以供辨識，以利發生走失情形時，警方可迅速聯繫到家屬。