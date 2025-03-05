降低碳排改善空污　嘉市加碼機車汰舊+換購電動機車補助　

▲加速機車汰舊促進運具電動化，嘉市加碼補助不間斷 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為加速老舊車輛汰換，降低碳排改善空污及達成2050淨零排放運具電動化目標，嘉義市政府持續推動淘汰老舊機車及新換購電動二輪車補助，除將汰舊老舊車輛補助對象擴大為103年12月31日前出廠燃油機車外，並提高淘汰老舊機車換購電動二輪車及新購電動二輪車補助金額，今（114）年加碼補助淘汰老舊機車換購電動二輪車最高每輛補助8,000元，新購電動二輪車最高每輛補助5,000元。

嘉義市為鼓勵民眾汰換，自去(113)年起已取消過去曾經申請過新車或換購補助的市民無法再次申請的規定，並於今年再提高新、換購補助金額，藉此鼓勵更多市民參與響應。經加計經濟部產業發展署及該市加碼補助，凡淘汰老舊機車並換購電動二輪車的民眾，合計最高可獲得1萬5,000元補助（中低收入戶最高可獲2萬1,000元補助）；新購電動二輪車最高每輛補助1萬2,000元（中低收入戶最高可獲1萬6,000元補助）；單純淘汰老舊機車每輛補助1,000元。

另除了上述補助外，針對淘汰老舊機車換購電動機車者，還可至環境部「車輛汰舊換新媒合抵換平台」申請媒合溫室氣體減量及空氣污染減量獎勵金。

嘉義市政府環境保護局表示，目前設籍嘉義市燃油機車約有17萬3千輛，其中符合汰換條件的老舊燃油機車約有6萬6千輛，該局提醒家中如有符合汰舊條件之車輛，除可藉由補助政策降低換購成本外，同時也可為保護環境、改善空氣品質及減少碳排放盡一份心力。該市加碼補助期限至114年12月31日或經費用完為止，補助內容可至嘉義市政府環境保護局網站 (https://epb.chiayi.gov.tw/cl.aspx?n=4082 )查詢，或電洽該局（05-2251775轉213），將由專人為您服務。