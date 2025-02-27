嘉義市大學暨高中特色博覽會　3月8日港坪運動公園登場

▲▼ 嘉市教育博覽會3/8盛大登場 ， AI人才培育大熱門。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

學測成績於25日公布並開放查詢，大學各項入學管道及甄選陸續開跑，考生及家長也為了升學積極蒐集資訊。為協助青年學子選擇合適的學校及科系就讀，嘉義市政府於3月8日邀集75所大專校院及嘉義區18所高中職，於港坪運動公園體育館辦理「2025年大學入學暨嘉義區高中特色教育博覽會」。本次展覽更規劃了「未來祈願牆」的活動，鼓勵同學勇敢追夢，也祝福所有考生都能心想事成！

市長黃敏惠表示，教育決定人才，人才決定未來。每年學測成績公布後，考生及家長面對五花八門的學校和科系不知道該如何選擇，市府特地規劃辦理升學博覽會，免費提供各大專院校及高中職展現辦學能量及特色的平台，為學生及學校間建立一座橋樑。也提醒考生及家長，選填學校應觀察未來趨勢及國際化等面向，大學文憑不再是就業及工作薪資的唯一保證，因此選擇自己有興趣且未來有發展願景的系所對人生發展更顯重要。

教育處郭添財處長表示，面對AI教育新紀元的到來，不少學校積極將各領域課程融入AI工具，引領學生跨領域合作，培養用AI協作解決問題的能力，成為產業創新的AI領航人才。除此之外，近年因高齡化與健康意識的提升，推動醫療保健和老人安養人才需求快速成長，穩定就業保障的醫藥衛生及健康照護學群也都是目前學生選填志願的關注焦點。

教育處表示希冀此次博覽會能讓學生及家長以最經濟、最方便的管道認識各大專校院的課程特色與入學條件，嘉義區國中及高中職學生亦可一次獲得豐富多元的升學資訊，不僅學生能夠挑選到更適合自己的校系，學校也能吸引到更多的人才，考生與家長可多加利用。