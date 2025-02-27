　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉義市營利事業銷售額突破三千億大關　連六年破紀錄

▲▼ 超越歷史 再造新高！ 嘉義市113年營利事業銷售額連6年破紀錄 衝破3000億 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼  嘉義市113年營利事業銷售額連6年破紀錄，甚至衝破3000億，文化路夜市為主要觀光景點之一  。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

根據財政部最新統計資料，嘉義市113年營利事業銷售額正式突破三千億大關，較去(112)年的2898億6812萬9000元增加逾159億元、成長達5.49%，以3057億7192萬1000元紀錄，連續第六年再攀新高，同時包括20項產業別的營業銷售額全數呈正成長，展現嘉義市百工百業共榮發展。

▲▼ 超越歷史 再造新高！ 嘉義市113年營利事業銷售額連6年破紀錄 衝破3000億 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 嘉義市長黃敏惠日前於市務會議分享。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠日前於市務會議分享這則好消息，並勉勵市府團隊，這些數字不只是經濟成長，也反映了市政施行的成效，更代表著市民對施政的肯定。感謝市府團隊攜手，帶動產業「起風」，更感謝市民朋友風行草偃，與市府團隊攜手打拼，再造新歷史。

黃敏惠市長表示，自她回任已來已邁入第七年，拼經濟市府團隊帶頭做，為產業與公共建設導入設計思維推動設計轉型，並導入數位科技奠定轉型基礎，努力成果展現在歷年營利事業銷售額上。市府團隊自108年起，努力推動各項政策，帶動產業回溫，嘉義市營利事業銷售額從108年的逾2311億元、109年突破2315億元、110年超越2537億元、111年衝出2776億元、112年創下2898億元紀錄， 113年突破3000億來到新高點。

▲▼ 超越歷史 再造新高！ 嘉義市113年營利事業銷售額連6年破紀錄 衝破3000億 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 嘉義市知名小吃每逢假日總人滿為患。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠市長回顧，嘉義市曾歷經疫情衝擊，以及全國進入三級警戒後，對經濟環境帶來的嚴峻考驗。市府團隊在挺企業、顧民生、安人心的三大目標下，確保財政穩健，為振興地區經濟首次普發消費現金2000元，提振消費力，這筆預算實實在在地幫助了產業，也支撐了市民的生活。在經濟活動停滯的當時，市府透過這筆資金挹注，有效紓困，減少衝擊。我們可以從這些政策的執行過程中看到，資源的有效運用對於穩定經濟發揮了關鍵作用。112年嘉義市的營利事業銷售額在全國營利事業銷售額平均消退1.5%的大環境下，卻逆勢增長4.4%，全年累計達2898億6812萬9000元，誠屬不易。

▲▼ 超越歷史 再造新高！ 嘉義市113年營利事業銷售額連6年破紀錄 衝破3000億 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠市長分享，長達3年多的疫情對嘉義市而言，是危機也是轉機，市府在嚴峻疫情考驗下落實防疫，讓市民可以「安心拼經濟」同時，吸引國人放心前來嘉義市觀光，帶動嘉義市的營利事業銷售額逐年成長，113年營利事業銷售額更有亮麗的表現突破3057億、較她回任前一年(107年)的2236億元增加超過821億，成長近4成。許多民眾說春節期間的文化路夜市「像是大型暖暖包」，其實不只有文化路夜市，現在每到假日就熱鬧滾滾、充滿人情溫暖的嘉義市才更像是大型的暖暖包。

▲▼ 超越歷史 再造新高！ 嘉義市113年營利事業銷售額連6年破紀錄 衝破3000億 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 超越歷史 再造新高！ 嘉義市113年營利事業銷售額連6年破紀錄 衝破3000億 。（圖／嘉義市政府提供）

營利事業銷售額的成長，反映了嘉義市商業契機正活絡，顯見嘉義市作為雲嘉南商業生活圈的重要地位，所謂「要致富，先開路」，交通建設攸關地區發展，中央應重視並盡速主政興建輕軌藍線。這不僅是中央對嘉義的承諾，更攸關雲嘉嘉南地區的整體發展，希望中央支持這項計畫，帶動嘉義市與鄰近地區更加發展。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
516 2 6020 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
柯爸頻問「文哲在哪裡」柯媽哽咽　陳佩琪曝：婆婆有失智症狀
快訊／通法寺住持釋煌智頭昏出狀況　法院開聲押庭前急叫救護車
醫嘆「開刀房神隊友」一個個走了！恐遇3大慘況
板橋驚見「7隻品種貓遺體」！散落馬路上
福建17條新惠台　線上換居住證、允許台灣業者開廣電製作公司
9罷免案未達門檻「清一色綠委」　還可補提「1次為限」
快訊／南韓金浦機場「發生火災」！　濃煙瀰漫機場跑道
獨／台中男假冒消防員！　霸占瑪莎拉蒂載妹

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台23線小天祥路段邊坡掛網施工！　3／3～14毎日2時段整點放行

承億集團攜手台灣藝術家　《樹梢上的藝術獵人》2／27開展

嘉義市大學暨高中特色博覽會　3月8日港坪運動公園登場

讓身心靈極致享受　「百年廢墟」開啟魔法結界六感新體驗

防災交流！德國前市長率團拜會花蓮縣府　讚嘆災害應變效率

嘉義市營利事業銷售額突破三千億大關　連六年破紀錄

運動風氣從小扎根　嘉義市推動運動社團...培養學童運動習慣

嘉義地檢前進校園　宣導反毒及防詐騙

保障人畜健康！花蓮犬貓狂犬病預防巡迴注射啓跑　各場次出爐

花蓮搜救犬Fancy通過IRO高級評測　展現精實救援實力

砂石車闖紅燈撞機車 騎士送醫搶救不治 #土城

土城 #砂石車 闖紅燈釀禍！騎士遭撞搶救不治

2名女性朋友才下車就出事！　37歲男開BMW失控撞4車

籃籃啦啦隊生涯最後一舞　見中華隊晉級淚灑應援告別

【水泥包膜？】#桃園 工地爆模！ 15車遭波及車主氣炸

男僅訂單程機票去柬埔寨　航空公司＋航警聯手攔阻

恭喜 #中華隊 #晉級 2026 #WBC ！大家拿到「晉級門票」的反應超可愛XD

禾浩辰遭問鬼鬼生女　蔡昌憲幫救場：不敢問

#內湖 女直衝左轉道猛撞2車！女騎士夾斷腿送醫

納豆.依依登記結婚「忘帶身分證」　驚險壓線：跟我們的人生一樣！XD

台23線小天祥路段邊坡掛網施工！　3／3～14毎日2時段整點放行

承億集團攜手台灣藝術家　《樹梢上的藝術獵人》2／27開展

嘉義市大學暨高中特色博覽會　3月8日港坪運動公園登場

讓身心靈極致享受　「百年廢墟」開啟魔法結界六感新體驗

防災交流！德國前市長率團拜會花蓮縣府　讚嘆災害應變效率

嘉義市營利事業銷售額突破三千億大關　連六年破紀錄

運動風氣從小扎根　嘉義市推動運動社團...培養學童運動習慣

嘉義地檢前進校園　宣導反毒及防詐騙

保障人畜健康！花蓮犬貓狂犬病預防巡迴注射啓跑　各場次出爐

花蓮搜救犬Fancy通過IRO高級評測　展現精實救援實力

台23線小天祥路段邊坡掛網施工！　3／3～14毎日2時段整點放行

眼睛又紅又癢！擺脫過敏性結膜炎　中醫教如何舒緩+改善體質

李嘉誠連五年蟬聯香港首富　蔡崇信身價增加最多

對岸關注我漢光演習大動員　陸國防部正告民進黨：早晚收了你！

瑀熙出國「iPad忘帶下飛機」　大哭PO求救文：怎麼處理比較好？

快訊／通法寺住持釋煌智頭昏出狀況　法院開聲押庭前急叫救護車

快訊／柯文哲聲請解除禁見奔父喪！陳佩琪當庭曝：婆婆有失智症狀

女行員「偷走客戶保險箱」1451萬現金！　日本瑞穗銀行認了道歉

12星座恐懼大解析！雙子座、天秤座、水瓶座最怕謠言成真

「國家火箭發射場」3月定案　黃建賓爭取落腳台東南田部落

金秀賢自曝上年紀性格大變「I人E化」　主動Cue GD自我介紹..喊「海仁啊」遭阻

地方熱門新聞

台灣燈王在嘉義　文化公園展出至3月17日

流感疫情持續延燒網友力薦阿嬤防疫神物

九族櫻花祭228連假起迎最後花況高潮

國姓農會文創園區重整開幕啟用

金門國家公園賈村營區修復　重現國軍戰鬥訓練場

永清高中許弼荏　完全自習考取雙榜首

民進黨派莊瑞雄進駐輔選　力拼2026台東縣長

雲林沒「雲林市」竟是被南投搶走

織一片生態綠網　林業保育署台東分署植樹月贈苗資訊搶先看

台南女化學槽車司機為自己贏得未來

金管會建議ATM提款轉帳需露全臉黃偉哲籲銀行合作打詐

新北萬金杜鵑2／27開展　花藝亮點全攻略曝

南投衛生局籲孕產婦注重職場心理健康

藝群集團董座王正坤醫師受邀成大企管顧問班授課

更多熱門

相關新聞

嘉義市推動運動社團　培養學童良好運動習慣

嘉義市推動運動社團　培養學童良好運動習慣

嘉義市政府重視體育活動的發展及推廣，鼓勵市民透過運動促進身心靈健康，並積極結合體育教育，如激發學生運動興趣的運動社團、培養終身運動習慣的SH150（學生每週在校運動150分鐘）、提升體適能的普及化運動（樂樂棒球、大隊接力、躲避飛盤及大跑步賽事）及發掘優秀體育人才並銜接培育的體育重點，讓運動風氣從小扎根，促進規律運動人口成長。

潮風鈴•野餐音樂市集　3/8八掌溪畔登場

潮風鈴•野餐音樂市集　3/8八掌溪畔登場

罷免王美惠連署「死活都偽造」　領銜人致歉：停止二階連署不再罷

罷免王美惠連署「死活都偽造」　領銜人致歉：停止二階連署不再罷

林聰明沙鍋魚頭二代店推鍋品　大雅路美食商圈吃的到

林聰明沙鍋魚頭二代店推鍋品　大雅路美食商圈吃的到

南部地震震不停！　嘉市補助「房屋健檢」每棟最高40萬

南部地震震不停！　嘉市補助「房屋健檢」每棟最高40萬

關鍵字：

嘉義市營利事業銷售額

讀者迴響

熱門新聞

大賣場停車場上演活春宮　男女主角身分曝

家樂福停車場「賓士開門」活春宮　業者提告

吃自助餐「2道菜」別夾！　營養師吐原因

洪總16年前一席話被罵翻！球迷：先知總是寂寞

騙國中生買飲料爆米花還暗槓　威秀影城認了

《花邊教主》蜜雪兒雀柏格離世

即／高雄碎屍案找到人頭了！身分待鑑識

警證實碎屍案找到「幾乎完整」人頭　地點曝

若中國攻打台灣？美國務卿「堅決表態」

中選會：19立委罷免案可進二階連署　9立委未達一階門檻

9旬翁剛下葬　4親人辦完喪事當晚全身亡

彰化大賣場「賓士活春宮」　被爆是賣場慣犯

High咖轟節目組不要臉　吳宗憲4字回應

限1天！全家咖啡買3送3、7-11買7送7

黃國昌慶祝中華隊晉級　攝影師諷「無恥政客」

更多

最夯影音

更多

砂石車闖紅燈撞機車 騎士送醫搶救不治 #土城

土城 #砂石車 闖紅燈釀禍！騎士遭撞搶救不治

2名女性朋友才下車就出事！　37歲男開BMW失控撞4車

籃籃啦啦隊生涯最後一舞　見中華隊晉級淚灑應援告別

【水泥包膜？】#桃園 工地爆模！ 15車遭波及車主氣炸

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面