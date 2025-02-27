嘉義市營利事業銷售額突破三千億大關　連六年破紀錄

▲▼ 嘉義市113年營利事業銷售額連6年破紀錄，甚至衝破3000億，文化路夜市為主要觀光景點之一 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

根據財政部最新統計資料，嘉義市113年營利事業銷售額正式突破三千億大關，較去(112)年的2898億6812萬9000元增加逾159億元、成長達5.49%，以3057億7192萬1000元紀錄，連續第六年再攀新高，同時包括20項產業別的營業銷售額全數呈正成長，展現嘉義市百工百業共榮發展。

▲▼ 嘉義市長黃敏惠日前於市務會議分享。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠日前於市務會議分享這則好消息，並勉勵市府團隊，這些數字不只是經濟成長，也反映了市政施行的成效，更代表著市民對施政的肯定。感謝市府團隊攜手，帶動產業「起風」，更感謝市民朋友風行草偃，與市府團隊攜手打拼，再造新歷史。

黃敏惠市長表示，自她回任已來已邁入第七年，拼經濟市府團隊帶頭做，為產業與公共建設導入設計思維推動設計轉型，並導入數位科技奠定轉型基礎，努力成果展現在歷年營利事業銷售額上。市府團隊自108年起，努力推動各項政策，帶動產業回溫，嘉義市營利事業銷售額從108年的逾2311億元、109年突破2315億元、110年超越2537億元、111年衝出2776億元、112年創下2898億元紀錄， 113年突破3000億來到新高點。

▲▼ 嘉義市知名小吃每逢假日總人滿為患。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠市長回顧，嘉義市曾歷經疫情衝擊，以及全國進入三級警戒後，對經濟環境帶來的嚴峻考驗。市府團隊在挺企業、顧民生、安人心的三大目標下，確保財政穩健，為振興地區經濟首次普發消費現金2000元，提振消費力，這筆預算實實在在地幫助了產業，也支撐了市民的生活。在經濟活動停滯的當時，市府透過這筆資金挹注，有效紓困，減少衝擊。我們可以從這些政策的執行過程中看到，資源的有效運用對於穩定經濟發揮了關鍵作用。112年嘉義市的營利事業銷售額在全國營利事業銷售額平均消退1.5%的大環境下，卻逆勢增長4.4%，全年累計達2898億6812萬9000元，誠屬不易。

黃敏惠市長分享，長達3年多的疫情對嘉義市而言，是危機也是轉機，市府在嚴峻疫情考驗下落實防疫，讓市民可以「安心拼經濟」同時，吸引國人放心前來嘉義市觀光，帶動嘉義市的營利事業銷售額逐年成長，113年營利事業銷售額更有亮麗的表現突破3057億、較她回任前一年(107年)的2236億元增加超過821億，成長近4成。許多民眾說春節期間的文化路夜市「像是大型暖暖包」，其實不只有文化路夜市，現在每到假日就熱鬧滾滾、充滿人情溫暖的嘉義市才更像是大型的暖暖包。





▲▼ 超越歷史 再造新高！ 嘉義市113年營利事業銷售額連6年破紀錄 衝破3000億 。（圖／嘉義市政府提供）

營利事業銷售額的成長，反映了嘉義市商業契機正活絡，顯見嘉義市作為雲嘉南商業生活圈的重要地位，所謂「要致富，先開路」，交通建設攸關地區發展，中央應重視並盡速主政興建輕軌藍線。這不僅是中央對嘉義的承諾，更攸關雲嘉嘉南地區的整體發展，希望中央支持這項計畫，帶動嘉義市與鄰近地區更加發展。