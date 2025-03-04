未來「台獨和反台獨鬥爭更尖銳」　楊毅周：不排除兩岸有驚濤駭浪

▲大陸全國台聯副會長楊毅周談兩岸關係，未來台獨與反台獨會更加尖銳。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

大陸全國政協十四屆三次會議於今4日下午3時開幕。被問及過去和未來一年兩岸關係局勢，大陸全國台聯副會長楊毅周受訪表示，賴清德推動「新兩國論」，使得兩岸關係非常緊張，未來台獨和反台獨鬥爭會非常尖銳，將會激化兩岸關係充滿著很多不確定的因素。

根據資料顯示，楊毅周目前現任第十四屆全國政協港澳台僑委員會委員，也是中華全國台灣同胞聯誼會（全國台聯）黨組成員、副會長，台盟中央委員。今日他出席大陸全國政協開幕，面對媒體採訪侃侃而談，包括涉台問題，兩岸民間青年交流以及兩岸關係展望。

楊毅周首先指出，「中國式現代化」進程讓大陸方方面取得飛躍進展，不管是從質或量上的發展，都是史無前例。他也堅信在「中國式現代化」發展過程，台灣民眾也可以享受各種各樣的利益，大陸方面也會用最大的努力促進兩岸人民各種各樣的交流，來打破民進黨設置障礙。

話鋒一轉，楊毅周痛批民進黨「反中抗中」，「完全不知道是哪個年代，那種思維方式，走到今天這一步了，還把14億中大陸人中作為敵人，你台灣還有前途嗎？不是把台灣人民帶入一個深淵？」

談及上個月，大陸全國政協主席王滬寧住持「對台工作會議」，鼓勵推進台灣青年來大陸圓夢追夢。楊毅周也說，「因為台灣當局阻撓，台灣年輕人過來很不容易，我們首先要盡最大的努力，擴大兩岸台灣年輕人到大陸發展，提供便利條件，只要來走一走、看一看，總比不來有好處。」

他也舉例，希望台灣年輕人來大陸多看看不同發展，除了傳統山水文化，包括高心智生產力科技，以及科技文化軟實力像是《黑悟空：神話》、《哪吒2》等。期待台灣年輕人能夠更深入瞭解大陸的發展。如果願意來實習就業，特別期待共同參與兩岸融合發展。

▲大陸全國政協十四屆三次會議於今4日下午3時開幕 。（圖／記者任以芳攝）

記者也追問，「您如何看待過去一年的兩岸關係，以及對於新的一年的兩岸關係有什麼樣的期待？」楊毅周也說，過去的兩岸關係總總體來說還是穩定和平發展的格局，維持一個和平狀態。

楊毅周強調，「大陸方面牢牢把握兩岸關係主導權、主動權，我們保證兩岸關係的和平發展繼續前進，保證兩岸交流不斷前進，兩岸和平發展狀態不會被破壞，這是非常重要一點。」

楊毅周進一步痛批，賴清德推動的「新兩國論」是千方百計往「台獨」靠攏，使得兩岸關係非常緊張，「台獨和反台獨」鬥爭非常尖銳，比以前更加尖銳，使得兩岸關係充滿著很多不確定的因素，包括兩岸鬥爭、矛盾都有可能激化。

「如果賴清德一直這麼走下去，不排除兩岸關係有驚濤駭浪的時刻。」楊毅周也表示，「大陸已經足夠強大，硬實力、軟實力、綜合實力足夠發展，雖然不能說有多少意志掌握兩岸關係主動權，至少推能夠繼續推動兩岸關係和平發展，向統一的方向前進。」

最後，楊毅周重申對台信心，「要掌握大陸總書記習近平重要論述和新時代黨解決台灣的總體方略，在新環境下，繼續堅持就展現既是定力，說明有這個能力維護現在政策繼續走下去。」

▲ 前大陸常駐聯合國張軍。（圖／記者任以芳攝）

另外，美國宣布對所有中國輸美商品再加徵10％關稅後，大陸也祭出多項反制措施，本月10日起對美國雞肉及玉米等產品加徵15%關稅，對大豆及牛肉等產品加徵10%關稅。

面對中美雙方加徵關稅來報復對方手段，大陸全國政協委員、前大陸常駐聯合國大使張軍接受媒體訪問指出，「毫無疑問，當前世界大變局正在深刻的變化，戰爭與保護主義有新發展，有些社會面臨矛盾。」

張軍指出，同時從國內層面看，去年中共二十屆三中全會全面深化改革，推進中國式現代化建設作出了戰略性的部署，是最重要的舉措。大陸擴大高水平對外開放，具有重要的國內意義和世界意義，包括應對單邊主義、保護主義的挑戰。

當記者又問「川普上任後，怎麼看台海局勢變化？是否很嚴峻？」張軍拒絕回答稱，「我剛才說了，請關注這次會議重點問題。」

